Сводка за сутки: нетрезвый велосипедист врезался в полицейскую машину. Подробности шести ДТП с тяжкими последствиями

В 3.32 в Вильянди на улице Леола произошло ДТП, в котором пострадал нетрезвый велосипедист. Он проигнорировал знак остановиться, поданный полицейским автомобилем с включенными мигалкой и сиреной, а затем неожиданно свернул прямо на автомобиль полиции Škoda Superb. Велосипедист доставлен в больницу.

В 4.20 произошло ДТП на столичной улице Эрика, где 23-летний мужчина потерял контроль над электросамокатом и упал. Мужчину доставили в больницу.

В 11.55 в Таллинне на улице Рейди у дома 9/1 произошел аналогичный инцидент: 36-летняя женщина ехала по велосипедной дорожке и упала. Женщину доставили в больницу.

В 13.40 в волости Алутагузе (Ида-Вирумаа) на 59-м километре шоссе Раквере — Раннапунгерья произошло ДТП, в котором пострадал 64-летний водитель мотоцикла Victory. Во время левого поворота он потерял контроль над своим транспортным средством и вылетел в кювет. Мужчину доставили в больницу.

В 17.58 в таллиннскую полицию поступило сообщение об аварии на перекрестке улиц Гранииди и Тёэстузе. 35 летний водитель на Ford Focus врезался в двигавшийся по главной дороге автомобиль Lexus NX300H, за рулем которого находилась 49-летняя женщина. Два человека, находившихся в Lexus (42-летняя женщина и 15-летняя девушка) доставлены в больницу.

Уже в воскресенье, 13.06, в 00.24 произошло ДТП в Таллинне на Пярнуском шоссе (у дома номер 157). 33-летний мужчина потерял контроль над электросамокатом и упал. Мужчину доставили в больницу.