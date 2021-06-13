СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная Украины удивить в гостях Голландию?

Сборная Украины третий раз принимает участие в финальном турнире чемпионата Европы, но преодолеть групповой барьер она пока ни разу не смогла.

Сборную Украины сопровождают скандалы

На домашнем Евро в 2012 году подопечные Олега Блохина претендовали на выход в плей-офф, но заключительный матч группового турнира желто-синие проиграли на "Донбасс-Арене" Англии (0:1) и завершили выступление. В том поединке произошел самый большой скандал Евро-2012: судейская бригада во главе с Виктором Кашшаи не заметила взятие ворот англичан и разговоры о необходимости введения системы видеоконтроля вспыхнули с новой силой.

В 2016 году в чемпионате Европы впервые принимали участие 24 команды. В плей-офф можно было выйти и с третьего места. Но за месяц с небольшим до начала турнира произошла драка футболистов донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", которая нарушила микроклимат в команде Михаила Фоменко. Сборная Украины проиграла на Евро-2016 Германии, Северной Ирландии и Польше, не забив при этом ни одного мяча.

Команда Шевченко не проиграла в 2021 году ни одного матча

Перед стартом нынешнего турнира вспыхнул скандал вокруг формы сборной Украины, на которой был лозунг "Героям слава!". УЕФА обещал проверять футболки игроков украинской команды перед каждым матчем.

В нынешнем году Украина провела 6 встреч. Подопечные Андрея Шевченко выиграли 2 поединка, а 4 матча завершили вничью. Интересно, что три ничейных исхода пришлись на весенний старт отборочного цикла чемпионата мира: с Францией, Финляндией и Казахстаном украинцы сыграли с одинаковым счетом 1:1.

Голландия пропустила два топ-турнира подряд

Экс-чемпионы Европы голландцы пропустили предыдущий Евро-2016 на стадионах Франции. Не сумели они попасть и на чемпионат мира 2018 года, который проходил на стадионах России.

После таких провалов бразды правлений национальной сборной были доверены Рональду Куману. Он вывел команду на Евро-2020, но покинул ее в прошлом году, поскольку получил предложение возглавить испанскую "Барселону".