Голландия вырвала победу в конце матча, Украина повторила антирекорд

Голландцы доминировали в матче. В первом тайме они имели несколько отличных шансов открыть счет, но великолепен был Георгий Бущан. Голкипер киевского "Динамо" несколько раз выручил команду.

Украина отыграла два мяча

Хозяева поля открыли счет на 52-й минуте. После прострела с правого флага Бущан неудачно отбил мяч и набежавший Жоржиньо Вейналдум поразил

ворота. Вскоре сборная Украины пропустила второй мяч.

Исход поединка, казалось, был предрешен, но украинцы не думали сдаваться. Супервыстрел Андрея Ярмоленко с дальней дистанции на 75-й минуте перевернул ход матча. Прошло еще несколько минут и подопечные Андрея Шевченко удачно использовали стандартное положение: навесную передачу со штрафного замкнул Роман Яремчук - 2:2.

Голландия впервые с 2008 года победила на Евро

И все-таки последнее слово в этом поединке осталось за голландцами. На 85-й минуте Дензел Думфрис принес хозяевам поля победу. За ходом матча на амстердамской арене наблюдали 15 837 зрителей.

Сборная Голландии впервые с 2008 года победила на чемпионате Европы. На Евро-2012 "оранжевые" проиграли все три матча группового турнира, а на чемпионат Европы 2016 года они не попали.

Антирекорд украинцев

Проиграв голландцам, Украина повторила антирекорд финальных турниров чемпионата Европы - она потерпела 6 поражений подряд. Ранее такая же неудачная серия была у сборной Югославии. Последнюю победу сборная Украины одержала в 2012 году над Швецией. Футболисты с берегов Днепра третий раз подряд участвуют в чемпионате Европы, но ни разу еще не смогли выйти из группы в плей-офф.

Первый тур в С-группе завершен. Лидируют Австрия и Нидерланды, набравшие по 3 очка. Во втором туре - он пройдет 17 июня - Украина сыграет в Бухаресте с Северной Македонией, а голландцы будут принимать дома Австрию.