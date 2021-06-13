СЕГОДНЯ: Хорватcкие футболисты не встанут на колени перед матчем с Англией

Стартовый поединок D-группы пройдет на стадионе "Уэмбли", где англичане потерпели одно из самых шокирующих поражений в своей истории.

Хорватия знает, как побеждать на "Уэмбли"

В 2007 году в заключительном туре отборочного цикла к Евро-2008 Англия принимала Хорватию. Для балканской команды та игра спортивного значения уже не имела, поскольку она досрочно завоевала путевку на чемпионат Европы, но хорваты неожиданно победили англичан со счетом 3:2.

Англия осталась тогда за бортом финального турнира, а на Евро-2008 поехала сборная России, которая завоевала бронзовые медали.

В следующем отборочном цикле чемпионата мира жребий вновь свел соперников в одной группе. Англичане тогда дважды сокрушили хорватов - 4:1 (в гостях) и 5:1 (дома).

Повторение полуфинала ЧМ-2018

Стартовый поединок D-группы - повторение полуфинала чемпионата мира 2018 года в России. Тогда Хорватия в полуфинальном поединке одолела в Москве англичан в дополнительное время - 2:1. Поклонники британской команды надеются на реванш за поражение в поединке трехлетней давности.

Англичане в 2021 году выиграли все 5 проведенных матчей - лучший результат среди всех участников чемпионата Европы. Хорваты выиграли только 2 поединка в этом году.

Накануне матча на стадионе "Уэмбли" капитан сборной Хорватии Лука Модрич сообщил, что хорватские футболисты не будут вставать на колено в поддержку акции BLM ("Жизни черных имеют значение"). Накануне от этого жеста отказались в Петербурге футболисты сборной России, а вот бельгийцы, вставшие на колено, были освистаны публикой.

Помимо Англии и Хорватии, в D-группе выступают также Шотландия и Чехия. Поединок первого тура они проведут 14 июня в Глазго.