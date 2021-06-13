Сборная Англии успешно стартовала на чемпионате Европы

В стартовом поединке D-группы на стадионе "Уэмбли" встречались полуфиналисты последнего чемпионата мира. В 2018 году хорваты в дополнительное время вырвали в Москве победу у британской команды со счетом 2:1.

Стерлинг использовал шанс

Перед началом матча футболисты сборной Англии встали на колено, поддержав движение BLM ("Жизни черных имеют значение"). Хорваты от участия в этой акции отказались.

Подопечные Гарета Саутгейта очень активно провели стартовую десятиминутку. В одном из эпизодов штанга спасла ворота хорватской команды, однако к середине тайма наступательный порыв хозяев поля иссяк.

После перерыва новая вспышка активности англичан завершилась взятием ворот. На 57-й минуте Рахим Стерлинг получил прекрасную передачу от партнера и реализовал выход один на один с вратарем - 1:0. Этот счет так и не изменился до финального свистка.

Победная поступь Англии

Англичане в 2021 году выиграли все 6 проведенных матчей - лучший результат среди всех участников чемпионата Европы.

Помимо Англии и Хорватии, в D-группе выступают также Шотландия и Чехия. Поединок первого тура они проведут 14 июня в Глазго.