Футбол
13.06.2021, 21:05

Евро-2020: Австрия одержала историческую победу в Бухаресте

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Marko Arnautovic (vasakul) j
Marko Arnautovic (vasakul) j
Foto: DANIEL MIHAILESCU, Pool via REUTERS/Scanpix
Сборная Австрии успешно начала чемпионат Европы по футболу, обыграв в стартовом матче дебютанта турнира Северную Македонию - 3:1 (1:1). Для австрийской команды это первая победа за все время выступлений на чемпионатах Европы.

Австрийцы первыми открыли счет в Бухаресте - длинную диагональную передачу прекрасно замкнул на 18-й минуте подключившийся в атаку защитник Штефан Лайнер.

Радовались болельщики сборой Австрии, правда, недолго. Вскоре 37-летний ветеран македонцев Горан Пандев воспользовался неразберихой в обороне соперника и восстановил равновесие.

Во втором тайме более опытные австрийцы - костяк команды составляют игроки германской Бундеслиги - продолжали доминировать на поле. Свое преимущество в забитые мячи они конвертировали в заключительные четверть часа матча. Сначала Михаэль Грегорич замкнул прострельную передачу, а окончательный результат матча установил на 89-й минуте вышедший на замену Марко Арнаутович.

В другом поединке С-группы Нидерланды будут принимать в Амстердаме сборную Украины (начало в 22:00).

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