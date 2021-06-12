Станислав Черчесов: ни Шунину, ни Семенову ничего не сказал

– Что в раздевалке сказали ребятам? Вы их разнесли за такую игру?



– Разнесли — это неправильное слово, но, естественно, высказал свое недовольство.

– В грубой форме?

– Я бы не сказал. В нормальной форме, тренерской.

– Все удивлены, что вышли с двумя центральными защитниками. Ждали все-таки Диму Баринова третьим защитником. Почему решили, ведь мы всегда играем в три? Вам не кажется это ошибкой?

– Ну это я вам потом расскажу. Сейчас я не хочу говорить.

– Но вы не считаете это свой тактической ошибкой?

– (молчит, пожимает плечами) Что Баринов на поле?

– Нет, что играли в два защитника.

– Ну-у-у… Так, как мы планировали, — мы так играли.

– Сейчас, естественно, все накинулись на Андрея Семенова, на Антона Шунина. Вы им что-то отдельное сказали?

– Нет, ни Шунину, ни Семенову ничего не сказал, потому что есть команда, которая на поле и которая должна выполнять те задания, которые даем.

Готовность физическая — вы опять увидели — она хорошая. Другое дело, что есть индивидуальные вещи, которые надо на этом уровне качественно выполнять, потому что любой маленький промах решает все.

– Позиции Семенова в основном составе пошатнулись? Уже начинают писать: давайте Жиго натурализуем, потому что у нас нет центральных защитников

– Ну ребята, давайте… У нас есть футболисты, наша задача — их делать сильнее. Если какие-то просчеты бывают, их надо подправлять и вместе жить. Сегодня Мухин вышел, Дивеев вышел.

Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять. И мы к нашему, как это сказать, счастью или ситуативно это делаем, беря огонь на себя, можно так сказать, — заявил Черчесов в эфире телеканала ”Матч ТВ”.

Портал RusDelfi вел текстовую трансляцию этого матча.