Кардиолог Владимир Павлов: жизнь Эриксена на 99% процентов вне опасности, а вот здоровье под вопросом

- Я увидел картинку, как всё произошло, — сказал Павлов. — Игрок упал немотивированно. Когда мы готовились перед чемпионатом мира, то если немотивированно человек падает, без подножек, ударов и так далее, и не реагирует на внешние стимулы, то мы предполагаем остановку сердца. Значит, должна быть реанимация.