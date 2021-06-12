12.06.2021, 21:18
Кардиолог Владимир Павлов: жизнь Эриксена на 99% процентов вне опасности, а вот здоровье под вопросом(5)
Фото: Andrew Surma/ZUMAPRESS.com
Кардиолог Владимир Павлов в эфире канала ”Матч-ТВ” рассказал о том, что могло произойти с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча чемпионата Европы с командой Финляндии.
- Я увидел картинку, как всё произошло, — сказал Павлов. — Игрок упал немотивированно. Когда мы готовились перед чемпионатом мира, то если немотивированно человек падает, без подножек, ударов и так далее, и не реагирует на внешние стимулы, то мы предполагаем остановку сердца. Значит, должна быть реанимация.
Что включают реанимационные мероприятия? Всегда — непрямой массаж сердца и дефибрилляцию. Можем ли мы говорить, что на 100% все будет в порядке? К сожалению, нет. Потому что при остановке сердца могли пострадать клетки мозга. Угроза жизни — на 99% миновала, а вот здоровья — пока неизвестно.
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