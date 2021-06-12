Что нужно знать о вакцине и массовой вакцинации от коронавируса в Эстонии

Про пользу и недостатки вакцин от COVID-19 разговоры не стихают уже давно. Но у людей по-прежнему возникают все новые тревожащие вопросы о действии новых препаратов. На некоторые из вопросов отвечает семейный врач Алина Тереп.

– Можно ли сделать второй укол другой вакциной от коронавируса, не той, что была в первый раз?

– Согласно имеющимся на данный момент руководствам курс вакцинации проводится одной и той же вакциной.

– Отличаются ли первая и вторая дозы одной вакцины по составу?

– Нет, не отличаются.

– После получения первого укола как долго придется ждать второго? Есть ли риск, что его человек не успеет получить по причине нехватки вакцин?

– В случае COVID-19 vaccine Moderna время ожидания — 4 недели, в случае Comirnaty — 6 недель, Vaxzevria — 12 недель. Нет риска, что нехватка вакцин лишит пациента второй дозы. До сих пор сразу делалась бронь второй дозы для человека.

– Каков максимальный срок ожидания между двумя дозами вакцины?

– Нет конкретных границ. Поэтому, если по какой-то причине вторую дозу не сделали по графику, то ее можно сделать позже. Однако, поскольку хотим вакцинировать максимальное количество людей и максимально быстро, хорошо бы со второй дозой не затягивать.

– Если прошло слишком много времени между двумя уколами, означает ли это, что вакцина не будет действовать? Что в таком случае делать? Стоит ли делать второй укол, если время уже вышло?

– При любой вакцинации, в принципе, есть правило, что если она по какой-то причине прервалась, то ее продолжают с того же самого места независимо от того, сколько времени прошло. Конечно, с вакциной от коронавируса у нас нет многолетнего опыта. До поступления новых данных я следовала бы общему правилу.

– Если после первого укола человек не хочет делать второй, возможно ли отказаться? Сохраняется ли тогда какой-то иммунитет?