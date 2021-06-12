Что нужно знать о вакцине и массовой вакцинации от коронавируса в Эстонии(10)
Про пользу и недостатки вакцин от COVID-19 разговоры не стихают уже давно. Но у людей по-прежнему возникают все новые тревожащие вопросы о действии новых препаратов. На некоторые из вопросов отвечает семейный врач Алина Тереп.
– Можно ли сделать второй укол другой вакциной от коронавируса, не той, что была в первый раз?
– Согласно имеющимся на данный момент руководствам курс вакцинации проводится одной и той же вакциной.
– Отличаются ли первая и вторая дозы одной вакцины по составу?
– Нет, не отличаются.
– После получения первого укола как долго придется ждать второго? Есть ли риск, что его человек не успеет получить по причине нехватки вакцин?
– В случае COVID-19 vaccine Moderna время ожидания — 4 недели, в случае Comirnaty — 6 недель, Vaxzevria — 12 недель. Нет риска, что нехватка вакцин лишит пациента второй дозы. До сих пор сразу делалась бронь второй дозы для человека.
– Каков максимальный срок ожидания между двумя дозами вакцины?
– Нет конкретных границ. Поэтому, если по какой-то причине вторую дозу не сделали по графику, то ее можно сделать позже. Однако, поскольку хотим вакцинировать максимальное количество людей и максимально быстро, хорошо бы со второй дозой не затягивать.
– Если прошло слишком много времени между двумя уколами, означает ли это, что вакцина не будет действовать? Что в таком случае делать? Стоит ли делать второй укол, если время уже вышло?
– При любой вакцинации, в принципе, есть правило, что если она по какой-то причине прервалась, то ее продолжают с того же самого места независимо от того, сколько времени прошло. Конечно, с вакциной от коронавируса у нас нет многолетнего опыта. До поступления новых данных я следовала бы общему правилу.
– Если после первого укола человек не хочет делать второй, возможно ли отказаться? Сохраняется ли тогда какой-то иммунитет?
– Какой-то иммунный ответ, конечно, есть. Но человек не получает ”бонусы”, как от полной вакцинации. Например, после контакта с коронопозитивным и по прибытии из многих стран по-прежнему нужно оставаться в изоляции.
– Надо ли идти к врачу, если появились побочные эффекты? Можно ли и стоит ли брать больничный на день вакцинации и день после?
– Если мы имеем дело с обычными, заявленными на информационном вкладыше, побочными явлениями, то в визите к врачу нет необходимости. Если самочувствие плохое и работоспособность нарушена, конечно, целесообразно взять больничный лист.
– Будет ли человек заразен, когда у него появятся побочные эффекты от вакцинации?
– Нет, не будет.
– Почему вакцину колют именно в руку? Учитывая, что уже наступает лето, люди носят открытую одежду, и место укола будет больше соприкасаться с внешним миром. Например, в автобусе рука касается рядом сидящего. Не опасно ли это, учитывая, что у многих людей на месте укола появляется чувствительность, раздражение?
– Если бы такое раздражение появлялось на ноге, то и ходить было бы некомфортно. Применение вакцин в плечо является традиционным. Идеальное положение, достаточное количество мышечной ткани, легко оголять. Если рука болит, ее можно меньше использовать.
Сразу после инъекции наклеивается пластырь. Такое маленькое повреждение кожного покрова заживает очень быстро, так что вторичной инфекции от обычного соприкосновения с внешним миром я бы не боялась.
– Если человек переболел, через какое время ему надо делать вакцинацию? Нужно ли перед этим проверяться на антитела?
– Оптимально — на 6-й месяц после выздоровления. Минимальный срок — 2 недели после выздоровления. Если пройдёт больше времени, вакцинация по-прежнему допустима. На антитела проверяться для этого не нужно. Их количество не определяет, когда нужно вакцинироваться.
– Как долго вакцина будет действовать?
– Неизвестно. На данный момент мы видим, что вакцина дает устойчивый ответ дольше полугода. При появлении новых данных будут появляться и новые руководства к ревакцинации.
– Противопоказанием к вакцинации является ”гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты”. Как пациент может узнать, что у него есть такая гиперчувствительность?
– Имеется в виду, что если после первой дозы человек получил анафилактическую реакцию, то делать вторую дозу запрещено