Центр культуры “Сальме” ищет арендатора кафе

Кафе находится на нулевом этаже Таллиннского центра культуры ”Сальме” (ул. Сальме, 12), его площадь — 598 квадратных метров, из которых 120 квадратных метров — кухня и вспомогательные помещения. Зал кафе обустроен мебелью в стиле 1960-х, кухню должен будет обустроить арендатор в соответствии со своими потребностями. Реконструкция кафе обошлась в 800 000 евро. Реконструкцией по результатам тендера занимается предприятие OÜ Montreco, строительный проект составило Infragate Eesti AS, архитектурный проект создало Arhitektuuribüroo Orub, дизайнерский проект — OÜ Impro. Кафе планируется открыть осенью 2021 года.

”Если читать старые воспоминания о кафе ”Леэло”, то одной из причин для его посещения была возможность встретить актеров Молодежного театра. И сейчас кафе отремонтировано, пока в ”Сальме” работает Городской театр, то есть на обед туда будут заходить актеры приемника Молодежного театра. Интересная последовательность”, — отметил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

”Будущее кафе должно быть больше, чем просто местом, где можно поесть. За года в этих помещениях ”прописалась” история театров, культуры и местного сообщества. Помещения были отремонтированы так, чтобы в кафе можно было проводить различные культурные мероприятия, не мешая работе большого театрального зала. Потолок кафе украшен алюминиевыми фермами и прожекторами, вся мебель в кафе легко перемещается, также есть возможность для размещения разных сцен в разных направлениях”, — рассказал директор центра культуры ”Сальме” Стен Светляков.

У будущего арендатора должен быть опыт работы в общепите не менее трех лет. Арендатор кафе выясниться в ходе аукциона, на котором лучшим предложением будет признано предложение самой высокой цены. Вместе с предложением надо представить план использования коммерческого помещения или краткое ознакомление планируемой деятельности. Помещения кафе сдаются в аренду на десять лет.