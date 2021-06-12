СЕГОДНЯ: Сын чемпионки Эстонии может дебютировать на Евро-2020

Интервью с Робертом Ивановым, сыном известной эстонской гандболистки Нелли Пакки - читайте ЗДЕСЬ. Его команда не является фаворитом в данном противостоянии. Однако может преподнести сюрприз, если соперник недооценит сборную Суоми. В составе сине-белых выделяется форвард Теэму Пукки, забивший больше 60 мячей за английский "Норвич".

Сборная Дании прекрасно смотрелась на чемпионате мира в России, где дошла до 1/8 финала. С тех пор состав команды не слишком изменился. В воротах по-прежнему Каспер Шмейхель, один из творцов английского чуда на траве под названием "чемпионство "Лестера", в полузащите все тот же Кристиан Эриксен, примеривший золото чемпионата Италии вместе с "Интером", а в нападении свой шанс не упустит Юссуф Поульсен.

Команды играют в одной группе со сборными Бельгии и России, и победа для любой из них - отличный шанс зацепиться хотя бы за второе место в группе, чтобы продолжить борьбу за титул.