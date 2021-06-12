ПРЯМО СЕЙЧАС: На чемпионате Европы по футболу врачи боролись за жизнь игрока, его увезли в реанимацию

Матч начался в 19.00 по таллиннскому времени и проходил с преимуществом хозяев поля, однако они не могли воплотить свое преимущество в забитый мяч. Однако на 42-й минуте матча события приняли драматический и вовсе не футбольный характер.

Полузащитник Кристиан Эриксен упал после короткого рывка за мячом, на левом фланге собственной атаки, после того, как его партнер выбрасывал аут. Врачи реанимировали футболиста в течение 15 минут, производили массаж сердца, в том числе используя дефибриллятор, а затем унесли игрока в сопровождении других футболистов команды Дании в подтрибунное помещение. Затем на скорой помощи его отправили в реанимацию.

У агентства BNO появилась информация о том, что игрок был в сознании, когда покидал стадион, и даже сумел поднять руку. Вскоре пришло официальное подтверждение данной информации.

UPDATE: Denmark midfielder Christian Eriksen was conscious and raised his hand when he was carried from the field — BNO News (@BNONews) June 12, 2021

В твиттере распространяются фото, на которых игрок явно находится в сознании.

Матч прерван на неопределенный срок.

Превью матча ниже.

Защитник футбольной сборной Финляндии Роберт Иванов может дебютировать сегодня в составе своей команды на Евро-2020. Соперником финских футболистов станет команда Дании.

Интервью с Робертом Ивановым, сыном известной эстонской гандболистки Нелли Пакки — читайте ЗДЕСЬ. Его команда не является фаворитом в данном противостоянии. Однако может преподнести сюрприз, если соперник недооценит сборную Суоми. В составе сине-белых выделяется форвард Теэму Пукки, забивший больше 60 мячей за английский "Норвич".