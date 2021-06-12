На чемпионате Европы по футболу врачи боролись за жизнь игрока, его увезли в реанимацию

Игру продолжили в 21:30. В итоге Финляндия победила 1:0, Дания не забила пенальти и ударила 10 раз по воротам соперника. Финны реализовали едва ли не единственный момент - головой точно пробил Похьянпало.

По словам директора федерации футбола Дании, игроки поговорили с Эриксеном и после этого приняли решение вернуться на поле.

Дания – Финляндия 0:1 (0:0)

12 июня, 19.00, «Паркен»

Гол:

0:1 – 59 Похьянпало.

Дания – Шмейхель, Васс (Ларсен, 75), Кьер (Вестергор, 63), Кристенсен, Мэле, Эриксен (Йенсен, 43), Хейбьерг, Дилэйни (Корнелиус, 76), Поульсен, Винд (Ольсен, 63), Брэйтуэйт.

Финляндия – Градецки, Райтала (Вяйсянен, 90), Тойвио, Араюури, О`Шонесси, Уронен, Луд, Спарв (Шюллер, 76), Камара, Похьянпало (Форсс, 84), Пукки (Кауко, 76).

Предупреждения:

Луд (4), Спарв (51).

Матч начался в 19.00 по таллиннскому времени и проходил с преимуществом хозяев поля, однако они не могли воплотить свое преимущество в забитый мяч. Однако на 42-й минуте матча события приняли драматический и вовсе не футбольный характер.

Полузащитник Кристиан Эриксен упал после короткого рывка за мячом, на левом фланге собственной атаки, после того, как его партнер выбрасывал аут. Врачи реанимировали футболиста в течение 15 минут, производили массаж сердца, в том числе используя дефибриллятор, а затем унесли игрока в сопровождении других футболистов команды Дании в подтрибунное помещение. Затем на скорой помощи его отправили в реанимацию.

Спустя 40 минут у агентства BNO появилась информация о том, что игрок был в сознании, когда покидал стадион, и даже сумел поднять руку. Вскоре пришло официальное подтверждение данной информации.

UPDATE: Denmark midfielder Christian Eriksen was conscious and raised his hand when he was carried from the field — BNO News (@BNONews) June 12, 2021