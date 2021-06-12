На чемпионате Европы по футболу врачи боролись за жизнь игрока, его увезли в реанимацию(94)
Игру продолжили в 21:30. В итоге Финляндия победила 1:0, Дания не забила пенальти и ударила 10 раз по воротам соперника. Финны реализовали едва ли не единственный момент - головой точно пробил Похьянпало.
По словам директора федерации футбола Дании, игроки поговорили с Эриксеном и после этого приняли решение вернуться на поле.
Дания – Финляндия 0:1 (0:0)
12 июня, 19.00, «Паркен»
Гол:
0:1 – 59 Похьянпало.
Дания – Шмейхель, Васс (Ларсен, 75), Кьер (Вестергор, 63), Кристенсен, Мэле, Эриксен (Йенсен, 43), Хейбьерг, Дилэйни (Корнелиус, 76), Поульсен, Винд (Ольсен, 63), Брэйтуэйт.
Финляндия – Градецки, Райтала (Вяйсянен, 90), Тойвио, Араюури, О`Шонесси, Уронен, Луд, Спарв (Шюллер, 76), Камара, Похьянпало (Форсс, 84), Пукки (Кауко, 76).
Предупреждения:
Луд (4), Спарв (51).
Матч начался в 19.00 по таллиннскому времени и проходил с преимуществом хозяев поля, однако они не могли воплотить свое преимущество в забитый мяч. Однако на 42-й минуте матча события приняли драматический и вовсе не футбольный характер.
Полузащитник Кристиан Эриксен упал после короткого рывка за мячом, на левом фланге собственной атаки, после того, как его партнер выбрасывал аут. Врачи реанимировали футболиста в течение 15 минут, производили массаж сердца, в том числе используя дефибриллятор, а затем унесли игрока в сопровождении других футболистов команды Дании в подтрибунное помещение. Затем на скорой помощи его отправили в реанимацию.
Спустя 40 минут у агентства BNO появилась информация о том, что игрок был в сознании, когда покидал стадион, и даже сумел поднять руку. Вскоре пришло официальное подтверждение данной информации.
В твиттере распространяются фото, на которых игрок явно находится в сознании. Независимый кардиолог предположил, что жизнь Эриксена на 99% процентов вне опасности, а вот здоровье под вопросом.
СМИ сообщают, что игра возобновится в 21:30.
Превью матча ниже.
Защитник футбольной сборной Финляндии Роберт Иванов может дебютировать сегодня в составе своей команды на Евро-2020. Соперником финских футболистов станет команда Дании.
Интервью с Робертом Ивановым, сыном известной эстонской гандболистки Нелли Пакки — читайте ЗДЕСЬ. Его команда не является фаворитом в данном противостоянии. Однако может преподнести сюрприз, если соперник недооценит сборную Суоми. В составе сине-белых выделяется форвард Теэму Пукки, забивший больше 60 мячей за английский "Норвич".
Сборная Дании прекрасно смотрелась на чемпионате мира в России, где дошла до 1/8 финала. С тех пор состав команды не слишком изменился. В воротах по-прежнему Каспер Шмейхель, один из творцов английского чуда на траве под названием "чемпионство "Лестера", в полузащите все тот же Кристиан Эриксен, примеривший золото чемпионата Италии вместе с "Интером", а в нападении свой шанс не упустит Юссуф Поульсен.
Команды играют в одной группе со сборными Бельгии и России, и победа для любой из них — отличный шанс зацепиться хотя бы за второе место в группе, чтобы продолжить борьбу за титул.
Дания — Финляндия 0:0 (первый тайм)
12 июня, 19.00, ”Паркен”, Дания
Дания — Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Мэле, Васс, Хейбьерг, Дилэйни, Эриксен, Винд, Поульсен, Брэйтуэйт.
Финляндия — Градецки, Уронен, О`Шонесси, Райтала, Араюури, Луд, Камара, Спарв, Тойвио, Похьянпало, Пукки.