Новости России
12.06.2021, 15:24

Во время празднования выпускного под Петербургом утонул девятиклассник

 (1)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Irina Mägi
Устанавливаются обстоятельства гибели школьника, чьё тело достали из водоёма у частного дома во Всеволожском районе Ленобласти. Компания отмечала выпускной в частном доме вместе с родителями, рассказали 47news в областном надзоре.

Как сообщили 47news в прокуратуре Ленобласти, ночью 12 июня в водоёме на участке дома в посёлке Токсово утонул 16-летний выпускник 9 класса одной из петербургских школ. По данным надзора, компания из подростков в сопровождении взрослых отмечала в доме выпускной. Всеволожской городской прокуратурой проводится проверка.

Как рассказали 47news в полиции, утонул ученик школы №184, расположенной в Калининском районе Петербурга. По предварительным данным, на участке находились 14 школьников, пятеро родителей и классный руководитель. Купались 11 детей, взрослые были на берегу, учитель жарил за домом шашлык. Когда подростки вышли из воды, то не досчитались товарища. На место были вызваны спасатели МЧС и полиция. Тело найдено.

Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 109 УК - "причинение смерти по неосторожности".

Оставить комментарий Читать комментарии (1)