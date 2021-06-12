Во время празднования выпускного под Петербургом утонул девятиклассник

Как сообщили 47news в прокуратуре Ленобласти, ночью 12 июня в водоёме на участке дома в посёлке Токсово утонул 16-летний выпускник 9 класса одной из петербургских школ. По данным надзора, компания из подростков в сопровождении взрослых отмечала в доме выпускной. Всеволожской городской прокуратурой проводится проверка.

Как рассказали 47news в полиции, утонул ученик школы №184, расположенной в Калининском районе Петербурга. По предварительным данным, на участке находились 14 школьников, пятеро родителей и классный руководитель. Купались 11 детей, взрослые были на берегу, учитель жарил за домом шашлык. Когда подростки вышли из воды, то не досчитались товарища. На место были вызваны спасатели МЧС и полиция. Тело найдено.