В России впервые с февраля выявили свыше 13,5 тыс. заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 13 510 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. До этого более 13,5 тыс. заразившихся выявляли 15 февраля (14 207 случаев).

Таким образом, общее число заражений COVID-19 в стране выросло до 5 193 964.

Из 13,5 тыс. новых случаев 6,7 тыс. приходятся на столицу, что является максимальным показателем для Москвы с декабря прошлого года.

За сутки в России скончались 399 человек с коронавирусом. Выздоровели — 9 986. С начала пандемии, по данным оперативного штаба, скончались из-за коронавируса — 126 073 человека. Росстат приводит другие цифры, накануне в ведомстве пересчитали данные, уточнив, что только за 2020 год коронавирусная инфекция послужила причиной смерти для 144 691 жителя.