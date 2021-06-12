Василий Уткин: лучшие игроки приезжают на Евро уставшими

Турки оказались несостоятельны не потому, что сыграли от обороны, это была лишь часть рецепта победы над Италией. Позиционная атака — слабое место итальянцев. В первом тайме им удалось лишь давление, моментов практически не было.

Несостоятельность Турции проявилась в том, что все их попытки контратаковать пресекались легкой итальянской полузащитой непосредственно на их половине поля. То есть ни в одно из достаточно очевидных слабых мест итальянцев турки не ударили.

Вот еще что важно: казалось бы, Бурак Йилмаз только что почти один выиграл чемпионат Франции во главе "Лилля". Ну, чего проще — бросай ему мяч через полполя, пару раз да зацепится, один удар до ума доведет. Но Бурак был на себя непохож; мы стали забывать, что лучшие игроки регулярного сезона часто приезжают на чемпионаты Европы и мира даже не столько уставшими, сколько эмоционально выхолощенными. И с Бураком, кажется, именно это и происходит.

Но когда конец первого тайма турки провели, обороняясь уже внутри штрафной, сомнений не оставалось — Италия своего добьется. Символично, что первый гол стал именно следствием давления; турки забили сами себе, потеряв ориентацию в пространстве. А первый гол уже означал победу — турки не могли больше не пытаться атаковать. Матч читался как открытая книга.