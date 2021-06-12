СЕГОДНЯ: Как стартуют на Евро-2020 соотечественники тренера сборной Эстонии?

Для соотечественников главного тренера сборной Эстонии Томаса Хэберли уже стартовый матч будет определяющим. Поражение от Уэльса, учитывая, что в группе есть очень сильная сборная Италии, и раздраженная поражением в первом туре команда Турции, фактически поставит крест на перспективах швейцарцев.

Впрочем, соперник не выглядит непобедимым. Главная звезда валлийцев — стареющий Гарет Бэйл, лучшие матчи которого уже сыграны. Впрочем, за соперниками своих соотечественников Хэберли будет наблюдать еще более внимательно, поскольку команду Уэльса — один из соперников сборной Эстонии в отборочном турнире к чемпионату мира-2022.

Игра состоится в Баку и является первым в истории матчем такого уровня. В преддверии матча произошел небольшой скандал. Российского комментатора Михаила Моссаковского на границе развернули азербайджанские пограничники из-за того, что он несколько лет назад посещал территорию Нагорного Карабаха.