Чемпионат Европы: Уэльс спасается в матче со Швейцарией(3)
Для соотечественников главного тренера сборной Эстонии Томаса Хэберли уже стартовый матч будет определяющим. Поражение от Уэльса, учитывая, что в группе есть очень сильная сборная Италии, и раздраженная поражением в первом туре команда Турции, фактически поставит крест на перспективах швейцарцев.
Впрочем, соперник не выглядит непобедимым. Главная звезда валлийцев — стареющий Гарет Бэйл, лучшие матчи которого уже сыграны. Впрочем, за соперниками своих соотечественников Хэберли будет наблюдать еще более внимательно, поскольку команду Уэльса — один из соперников сборной Эстонии в отборочном турнире к чемпионату мира-2022.
В первом тайме сборная Швейцарии больше владела мячом, однако до по-настоящему голевых моментов дело не доходило. По итогам первых 45 минут — 0:0. Однако уже в начале второго тайма швейцарцам удалось открыть счет. На 49-й минуте Эмболо головой послал мяч в ворота Уорда.
После этого команда Швейцарии стала играть намного пассивнее и расплата не заставила себя ждать. На 74-й минуте Кифер Мур также головой забил ответый гол.
На 86-й минуте вышедший на замену форвард швейцарцев Гавранович первым же касанием забил мяч, но гол не был засчитан из-за положения вне игры.
Группа А
Уэльс — Швейцария 1:1 (0:0)
12 июня, 16.00, ”Олимпийский стадион Баку”
Голы:
0:1 — 49 Эмболо, 1:1 — 74 Мур.
Уэльс — Уорд, Робертс, Родон, Дэвис, Мифем, Моррелл, Рэмзи, Бэйл, Аллен, Джеймс (Брукс, 75), Мур.
Швейцария — Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Мбабу, Джака, Фройлер, Шакири (Закария, 66), Аканджи, Сеферович, Эмболо.
Предупреждения:
Шер (30), Мур (47), Мбабу (63).
Игра состоится в Баку и является первым в истории матчем такого уровня. В преддверии матча произошел небольшой скандал. Российского комментатора Михаила Моссаковского на границе развернули азербайджанские пограничники из-за того, что он несколько лет назад посещал территорию Нагорного Карабаха.