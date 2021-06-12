Чемпионат Европы: Уэльс спасается в матче со Швейцарией

Для соотечественников главного тренера сборной Эстонии Томаса Хэберли уже стартовый матч будет определяющим. Поражение от Уэльса, учитывая, что в группе есть очень сильная сборная Италии, и раздраженная поражением в первом туре команда Турции, фактически поставит крест на перспективах швейцарцев.

Впрочем, соперник не выглядит непобедимым. Главная звезда валлийцев — стареющий Гарет Бэйл, лучшие матчи которого уже сыграны. Впрочем, за соперниками своих соотечественников Хэберли будет наблюдать еще более внимательно, поскольку команду Уэльса — один из соперников сборной Эстонии в отборочном турнире к чемпионату мира-2022.

В первом тайме сборная Швейцарии больше владела мячом, однако до по-настоящему голевых моментов дело не доходило. По итогам первых 45 минут — 0:0. Однако уже в начале второго тайма швейцарцам удалось открыть счет. На 49-й минуте Эмболо головой послал мяч в ворота Уорда.

После этого команда Швейцарии стала играть намного пассивнее и расплата не заставила себя ждать. На 74-й минуте Кифер Мур также головой забил ответый гол.

На 86-й минуте вышедший на замену форвард швейцарцев Гавранович первым же касанием забил мяч, но гол не был засчитан из-за положения вне игры.

Группа А

Уэльс — Швейцария 1:1 (0:0)

12 июня, 16.00, ”Олимпийский стадион Баку”

Голы:

0:1 — 49 Эмболо, 1:1 — 74 Мур.

Уэльс — Уорд, Робертс, Родон, Дэвис, Мифем, Моррелл, Рэмзи, Бэйл, Аллен, Джеймс (Брукс, 75), Мур.

Швейцария — Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Мбабу, Джака, Фройлер, Шакири (Закария, 66), Аканджи, Сеферович, Эмболо.

Предупреждения:

Шер (30), Мур (47), Мбабу (63).

Игра состоится в Баку и является первым в истории матчем такого уровня. В преддверии матча произошел небольшой скандал. Российского комментатора Михаила Моссаковского на границе развернули азербайджанские пограничники из-за того, что он несколько лет назад посещал территорию Нагорного Карабаха.