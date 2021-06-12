За сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 27 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось шесть новых зараженных, в Рапламаа пять, в Пярнумаа 4.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 78.78 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 2,0%.

По состоянию на утро 12 июня в больницах находится 56 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается девять пациентов, из которых на управляемом дыхании шесть человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего четыре.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 43 человека (70%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умерло 1 266 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 11 888 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 520 015 людям, курс вакцинации завершен у 337 250 человек.

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