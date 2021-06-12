Экономика
12.06.2021, 09:50

Цена на электричество за год выросла вдвое. Эксперт: снижения ждать не стоит

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Peale kõrgema elektrihinna tuleb tulevikus tarbijal kinni maksta ka lisainvesteeringud salvestustehnoloogiasse ja võrkude arendamisse.
Peale kõrgema elektrihinna tuleb tulevikus tarbijal kinni maksta ka lisainvesteeringud salvestustehnoloogiasse ja võrkude arendamisse.
Foto: Argo Ingver
По словам руководителя энергетического портфеля Alexela Кальви Ныу, ужесточение климатических целей ЕС и истощение запасов природного газа указывают на то, что снижения цен в ближайшее время ждать не стоит, передает dv.ee.

Если в мае прошлого года средняя стоимость электричества составляла 25,02 евро за мегаватт-час, то в мае этого года она выросла почти вдвое — до 48,42 евро за мегаватт-час.

”Этим летом средняя стоимость электроэнергии может достигать 70-80 евро за мегаватт-час”, — предупреждает Ныу.

”Если Европа начнет ужесточать климатические цели, то я не вижу причин для снижения цен. Думаю, что снижение цен может произойти зимой, если прогноз покажет, что нас ждет теплая зима”, — говорит эксперт.

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