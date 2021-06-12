12.06.2021, 09:50
Цена на электричество за год выросла вдвое. Эксперт: снижения ждать не стоит(19)
Если в мае прошлого года средняя стоимость электричества составляла 25,02 евро за мегаватт-час, то в мае этого года она выросла почти вдвое — до 48,42 евро за мегаватт-час.
”Этим летом средняя стоимость электроэнергии может достигать 70-80 евро за мегаватт-час”, — предупреждает Ныу.
”Если Европа начнет ужесточать климатические цели, то я не вижу причин для снижения цен. Думаю, что снижение цен может произойти зимой, если прогноз покажет, что нас ждет теплая зима”, — говорит эксперт.