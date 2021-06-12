”Быстрее Porsche и безопаснее Volvo”. Илон Маск показал новую Tesla — самый быстрый электромобиль в истории компании

Максимальная скорость Model S Plaid составляет около 320 километров в час, а на разгон до 100 километров в час электромобиль тратит примерно две секунды. Мощность электромобиля составляет 1020 лошадиных сил. Полного заряда батареи машине хватит, чтобы проехать более 640 километров.

Новая модель также получила улучшенный бортовой компьютер — по словам Маска, он имеет вычислительную мощность, сравнимую с консолью PlayStation 5. В ходе презентации на компьютере Model S Plaid показали игру Cyberpunk 2077 — на встроенном в салон 17-дюймовом мониторе разрешением 2200×1300 пикселей она запустилась с частотой 60 кадров в секунду.

Маск в ходе презентации лично проехал на Model S Plaid по испытательному треку. ”Model S Plaid — машина, которая быстрее любого спортивного автомобиля, любого Porsche и при этом безопаснее любого Volvo”, — заявил основатель Tesla.

Стоимость Model S Plaid составит 129 900 долларов. Ранее она была анонсирована на уровне 119 900 долларов, однако компания повысила цену накануне старта продаж.