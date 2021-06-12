Полиция установила личность мужчины, который домогался женщины в Йыхви

Утром 2 июня в полицию поступило сообщение, что в Йыхви на улице Кааре к женщине подошел незнакомый мужчина, схватил ее за руку и завел разговор на неуместные сексуальные темы. В ходе расследования удалось установить, что домогавшийся мужчина среднего возраста и является местным жителем.

"Мужчину удалось опознать благодаря фотографии, которую жертве домогательства удалось сделать в момент, когда мужчина убегал. Часто потерпевшие не успевают в такой неожиданной ситуации отреагировать, и это вполне понятно. В иной раз телефона может просто не оказаться под рукой. Стоит учитывать опасность ситуации, ведь в первую очередь необходимо защитить себя. Для этого, например, можно убежать или позвать на помощь, привлекая внимание других людей громким голосом", — заметил следователь Йыхвиского отделения полиции Райно Терас.

"К счастью, такие нападения скорее исключение из правил и случаются очень редко. Если происходят подобные инциденты, задачей полиции является по меньшей мере установить виновника и обстоятельства нападения, а также причины поступка, после чего попытаться найти способ сделать так, чтобы в дальнейшем такого не случалось", — сказал следователь.

"Чтобы как можно быстрее установить совершившего нападение человека, привлечь его к ответственности или направить на лечение, а также восстановить чувство безопасности у населения, необходимо запомнить как можно больше примет нападавшего — будь то символ бренда на его одежде, родинка, шрам или татуировка на видном месте. Помимо этого, очень полезной может стать информация, что при ходьбе человек, например, хромает или его манера передвижения каким-либо образом отличается от обычной", — объяснил следователь.

"Ключевую роль в описанной ситуации сыграло умение женщины быстро просчитать ход событий и благодаря хорошей реакции сделать фото беглеца, что позволило идти дальше в расследовании ситуации. Какая помощь потребуется мужчине, чтобы смягчить его отклонение в поведении, выяснят уже соответствующие специалисты", — добавил Терас.