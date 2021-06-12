УЕФА будет проверять футболки сборной Украины перед каждым матчем

Сначала УЕФА разрешил его использование на внутренней стороне воротника. Затем после запроса российских футбольных властей обязал удалить слоган, поскольку в сочетании с первой частью лозунга "Слава Украине!" он несет политический смысл.

Зрада или перемога

Это решение встретило бурную реакцию на Украине. Там предлагали даже в знак протеста бойкотировать Евро-2020. На переговоры с представителями УЕФА 11 июня срочно вылетел в Рим глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По его словам, с УЕФА удалось достичь победного компромисса. На период проведения чемпионата Европы на внутренней стороне футболок будет размещена большая эмблема национальной сборной (ее экстренно утвердили утром 11 июня) с картой Украины, трезубцем и слоганом "Слава Украине! Героям слава!".

Первая часть "Слава Украине!" будет размещена поверх карты, вторая часть "Героям слава!" - в нижней части эмблемы.



Кто брешет - Павелко или УЕФА?

После заявления Павелко российские СМИ сделали запрос в УЕФА относительно слогана "Героям слава!" и получили следующий ответ:

"Украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом УЕФА перед каждым матчем", - сообщает "Спорт-Экспресс".

Матчи группового этапа чемпионата Европы сборная Украины будет проводить в Амстердаме и Бухаресте. Первый поединок она сыграет 13 июня с Нидерландами. Соперниками подопечных Андрея Шевченко в С-группе будут также Северная Македония (17 июня) и Австрия (21 июня).