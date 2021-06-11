11.06.2021, 23:17
Из-за ливня затоплены улицы Риги, воду откачивают насосами(3)
Фото: rus.Delfi.lv
На улицах Риги работает 10 единиц водоотсасывающей техники. Затоплено несколько улиц в Плявниеках, улица Краста и некоторые другие улицы, сообщает Рижская дума.
Из-за ливня, прошедшего в пятницу, затоплена проезжая часть на улице Краста от Островного моста до Lido, улица Сахарова, улица Дандалес возле перекрестка с улицей Баускас, улица Юкума Вациеша возле домов №6, 4 и 2, улица Куправас возле домов № 52, 54 и 56, улица Ясмуйжас возле домов №2 и 4.
На улице Куправас и Ясмуйжас в этих местах не работают ливневые канализации.
Кроме того, возле Островного моста затоплены рельсы, по которым идет трамвай №7, а из-за затопления улицы Катлакална временно приостановлено движение общественного транспорта на конечной остановке троллейбуса №22, пишет Rus.Delfi.lv.