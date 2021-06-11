Аркадий Попов о вступлении в Центристскую партию и участии в выборах: поживем — увидим

Вас давно не видно на публике, как у Вас дела?

Хорошо. Занимаюсь Ляэне-Таллиннской центральной больницей и, кроме того, организацией вакцинации в рабочей группе Марека Сеэра, я являюсь заместителем руководителя этой группы. Каждое утро мы вместе обсуждаем, как вакцинировать Эстонию.

Что для Вас лучше: постоянное выступление на публике, как это было в самые плохие дни пандемии коронавируса, или рутинное управление больницей и вакцинация?

Подходит все. Это близкие задачи. Мне очень нравится антикризисное управление, но и управление больницей в кризисной ситуации мне тоже по душе. В истории Эстонии первый раз проходит такая масштабная вакцинация. Это тоже выход из кризиса.

Я заметила, что Вы сих пор не вступили в Центристскую партию. Когда же это произойдет?

(смеется). Почему непременно в партию центристов?

Ну, Михаил Кылварт мог бы, например, сказать, когда назначал Вас руководителем больницы: "Аркадий, на местные выборы Вы же будете выдвигать свою кандидатуру. Большинство же руководителей больниц являются членами каких-то партий. Ну, и Вам необязательно идти в совет, вы можете просто отдать голоса Центристской партии?

Какая интересная мысль. Я уже задумался над этим.

У Вас действительно не было разговора с Кылвартом о вступлении в ряды центристов?

До сих пор я был абсолютно беспристрастен и не думал напрямую о своей политической карьере. Но теперь, после Ваших слов, — уже не знаю, что и делать! Кто знает! Мой девиз: никогда не говори "никогда" и "ни при каких обстоятельствах". Но это не значит, что я сейчас же побегу и вступлю в партию.

Местные выборы на носу. Центристы получит Ваши голоса только в том случае, если вы вступите в партию.

Поживем — увидим.