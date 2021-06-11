Как будет работать ковид-сертификат ЕС, и смогут ли его получить те, кто привился "Спутником"

Российский "Спутник V" пока не получил вердикта ни от ВОЗ, ни от европейского регулятора EMA, — они ожидают предоставления из РФ всей необходимой информации и проводят инспекции.

Государства ЕС и Шенгена на свое рассмотрение смогут выдавать и признавать сертификаты и в случае вакцинации препаратами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме четырех допущенных в ЕС, в этом списке сейчас индийский аналог AstraZeneca Covishield, а также две китайские вакцины — Sinopharm и Sinovac.

Выдавать сертификаты будут, прежде всего, тем, кто прошел вакцинацию зарегистрированными в Евросоюзе препаратами. На сегодняшний день их четыре: BioNTech/ Pfizer , Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Действовать сертификаты будут в 31 стране: 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, не входящих в ЕС, но являющихся частью Шенгенской зоны.

Люди, заразившиеся коронавирусом, смогут получить сертификат спустя минимум 11 дней после положительного ПЦР-теста. Действовать он будет 180 дней. Тесты на антитела основанием для выдачи сертификатов не будут. Впрочем, регламент предусматривает такую возможность в будущем, если для этого будет достаточно научных данных.

Европейские COVID-сертификаты будут трех видов — подтверждающие полную вакцинацию от коронавируса, негативный тест или выздоровление. Те, кто не успел сделать двойную прививку или не переболел ковидом, после каждого ПЦР или антиген-теста на коронавирус будут получать цифровое подтверждение о негативном результате. Эти свидетельства будут бесплатными.

Цифровые COVID-сертификаты начнут действовать в Евросоюзе с 1 июля. Регламенты об их введении Совет ЕС единогласно утвердил на своем заседании в Люксембурге в пятницу, 11 июня. При этом некоторые страны уже начали их выдавать, чтобы облегчить сезон отпусков в условиях пандемии. DW поясняет, как будут работать COVID-сертификаты и смогут ли ими воспользоваться граждане России и Беларуси.

По желанию страны Евросоюза смогут выдавать сертификаты и на вакцины, получившие временный национальный допуск. Венгрия, например, уже несколько месяцев использует "Спутник V". Впрочем, признавать ли эти свидетельства, будет самостоятельно решать каждое государство.

Каким будет ковидный сертификат Евросоюза



Сертификат можно будет получить в цифровой и бумажной форме. В первом случае надо будет загрузить отдельное приложение. Каждая страна ЕС или Шенгенской зоны

создаст для этого свою программу. В Германии мобильное приложение называется CovPass. Запустили его 10 июня. Функцией загрузки сертификатов дополнено истарое приложение для отслеживания контактов Corona-Warn-App, действующее в ФРГ.

Получить ковид-сертификаты можно будет в клиниках, врачебных кабинетах и центрах вакцинации. В Германии их будут выдавать и аптеки.

COVID-сертификат будет содержать дату прививки или теста, данные о них и информацию о том, кем был выдан документ. Главным его элементом станет QR-код. С его помощью можно будет проверить аутентичность сертификата. Кто именно будет проводить проверку, решат власти каждой страны. В регламенте предусмотрено, что проверять QR-коды будут, в частности, в аэропортах, портах, на вокзалах и автостанциях.

Для взаимного признания сертификатов между разными странами Еврокомиссия создала портал, через который будут передаваться ключи для проверки аутентичности QR-кодов. Передача персональных данных через него запрещена. К этой системе подключились уже 12 стран.

Как можно будет воспользоваться ковид-сертификатом?