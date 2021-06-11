12.06.2021, 02:05
ВИДЕО: Джокович разбил Надаля в марафонском полуфинале
Reuters
Определились финалисты Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде. В решающем матче сыграют первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) и грек Стефанос Циципас.
Оба полуфинальных поединка отличались большим упортством. Внук футболиста сборной СССР Циципас одолел Александра Зверева (Германия) в пяти сетах - 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3. Поединок в Париже продолжался 3 часа и 40 минут.
Еще больше длился матч 13-кратного чемпиона "Ролан Гаррос" Рафаэля Надаля с Джоковичем. Серб сломал сопротивление короля грунта в четырехчасовом поединке - 3:6, 6:3, 7:6, 6:2.