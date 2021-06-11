На виадуке в Кохтла-Ярве загорелся BMW

"В 15:40 на виадуке Кохтла-Ярве на 158 км шоссе Таллинн- Нарва загорелся автомобиль BMW 530d. Движение было нарушено из-за происшествия, но уже около 16.00 его восстановили. Люди не пострадали" — говорится в сообщении полиции.

Видео с места происшествия было опубликовано в группе EZ-дуны! на Facebook. Очевидцы отмечают, что благодаря помощи проезжавших мимо водителей, с пламенем удалось быстро справиться. "Водители молодцы, много машин остановилось, огнетушителями помогали до приезда спасателей" — пишет в комментариях к видео проезжавшая мимо женщина.