Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в краже велосипедов(2)
Ведущий следователь группы по расследованию имущественных преступлений Кесклиннаского отделения полиции Инна Тоатер сказала, что 34-летнего мужчину есть основание подозревать в краже пяти велосипедов, а 37-летнего мужчину в краже девяти велосипедов.
"На основании собранных доказательств и записи камер видеонаблюдения есть основание подозревать в кражах именно этих мужчин. Оба подозреваемые ранее наказывались в уголовном порядке за разные преступления", — сказала Тоатер. Она добавила, что украденные велосипеды мужчины уже продали через группу купли-продажи в приложении Telegram, что осложняет возвращение имущества настоящим владельцам.
"Покупая велосипед у частного лица, надо очень критично относиться к предложениям по значительно заниженной цене. Например, недавно один украденный велосипед, рыночная стоимость которого составляет примерно 600 евро, был выставлен на продажу за 120 евро. Покупатель краденного должен учесть, что в итоге он может лишиться и денег, и приобретенной вещи. Покупая вещи, происхождение которых подозрительно, люди поддерживает и преступный рынок", — сказала Инна Тоатер.
Прокуратура подала в суд ходатайство о взятии ранее наказывавшихся в уголовном порядке мужчин под стражу на время предварительного следствия, так как по оценке прокурора высока вероятность, что на свободе подозреваемые продолжат совершать преступления.
Суд согласился с ходатайством и мужчин взяли под стражу пока на срок два месяца.
Этой весной резко выросло число краж велосипедов. По состоянию за пять месяцев этого года в Таллинне зарегистрировано более 200 краж велосипедов, что в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года.
"Вор никогда не упустит возможность получить что-то легко. Кражам способствует то, что в период пандемии велосипеды стали очень популярны и спрос на них высок. Большая часть краж совершается из подъездов, куда вору легко попасть и где можно остаться незамеченным. Для хранения велосипедов не подходят и открытые балконы первых этажей и дворы. Надежнее всего оставлять велосипеды дома или в подвальной кладовке, если она закрывается на очень хороший замок", — добавила Тоатер.
Ведущий следователь советует при покупке велосипеда сфотографировать его и сохранить все документы, чтобы в случае кражи было проще установить владельца.
Кстати, информацию о найденный и украденный вещах, которые ждут владельцев в полиции, можно найти здесь.