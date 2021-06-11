Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в краже велосипедов

Ведущий следователь группы по расследованию имущественных преступлений Кесклиннаского отделения полиции Инна Тоатер сказала, что 34-летнего мужчину есть основание подозревать в краже пяти велосипедов, а 37-летнего мужчину в краже девяти велосипедов.

"На основании собранных доказательств и записи камер видеонаблюдения есть основание подозревать в кражах именно этих мужчин. Оба подозреваемые ранее наказывались в уголовном порядке за разные преступления", — сказала Тоатер. Она добавила, что украденные велосипеды мужчины уже продали через группу купли-продажи в приложении Telegram, что осложняет возвращение имущества настоящим владельцам.

"Покупая велосипед у частного лица, надо очень критично относиться к предложениям по значительно заниженной цене. Например, недавно один украденный велосипед, рыночная стоимость которого составляет примерно 600 евро, был выставлен на продажу за 120 евро. Покупатель краденного должен учесть, что в итоге он может лишиться и денег, и приобретенной вещи. Покупая вещи, происхождение которых подозрительно, люди поддерживает и преступный рынок", — сказала Инна Тоатер.

Прокуратура подала в суд ходатайство о взятии ранее наказывавшихся в уголовном порядке мужчин под стражу на время предварительного следствия, так как по оценке прокурора высока вероятность, что на свободе подозреваемые продолжат совершать преступления.

Суд согласился с ходатайством и мужчин взяли под стражу пока на срок два месяца.

Этой весной резко выросло число краж велосипедов. По состоянию за пять месяцев этого года в Таллинне зарегистрировано более 200 краж велосипедов, что в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года.