Новости Эстонии
11.06.2021, 17:35

Городские остановки общественного транспорта станут свободными от курения зонами

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Vineeri peatus
Vineeri peatus
Foto: Andres Putting
В ближайшее время, для того, чтобы повысить качество обслуживания и удобство использования общественного транспорта, на территории почти 600 столичных остановок общественного транспорта будет нанесена специальная разметка, маркирующая их как свободные от курения зоны.

”Мы считаем проведенное на остановке время ожидания автобуса или трамвая без вдыхания сигаретного дыма совершенно логичной частью качественной услуги общественного транспорта, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Курение на остановках запрещено законом, и мы хотим напомнить людям об этом требовании”.

В этом году Таллинн планирует организовать конкурс госпоставки на приобретение новых павильонов для ожидания общественного транспорта. Также качество услуги общественного транспорта повышает обновление автобусного парка и размещение на остановках электронных табло.

Согласно долгосрочной стратегии развития города ”Таллинн 2035”, привлекательный общественный транспорт и устойчивые к погодным условиям павильоны ожидания должны стать естественной частью качественного городского пространства. Исходя из стратегии, большая часть зон рабочих мест и проживания должна быть покрыта сетью качественного транспортного сообщения, таким образом остановки должны располагаться на расстоянии до 400 м одна от другой.

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