Городские остановки общественного транспорта станут свободными от курения зонами

”Мы считаем проведенное на остановке время ожидания автобуса или трамвая без вдыхания сигаретного дыма совершенно логичной частью качественной услуги общественного транспорта, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Курение на остановках запрещено законом, и мы хотим напомнить людям об этом требовании”.

В этом году Таллинн планирует организовать конкурс госпоставки на приобретение новых павильонов для ожидания общественного транспорта. Также качество услуги общественного транспорта повышает обновление автобусного парка и размещение на остановках электронных табло.

Согласно долгосрочной стратегии развития города ”Таллинн 2035”, привлекательный общественный транспорт и устойчивые к погодным условиям павильоны ожидания должны стать естественной частью качественного городского пространства. Исходя из стратегии, большая часть зон рабочих мест и проживания должна быть покрыта сетью качественного транспортного сообщения, таким образом остановки должны располагаться на расстоянии до 400 м одна от другой.