Русские не попали в список коренных народов Украины. Правда ли, что миллионам придется уехать?

Термин "коренные народы" упоминается в украинской Конституции: к примеру, государство, согласно ей, должно содействовать развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности не только национальных меньшинств, но и этих самых коренных народов Украины.

"Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты", — сказал он.

В обращении по этому поводу Зеленский напомнил о разработанных властью Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя и Концепции развития крымскотатарского языка до 2032 года. Законопроект о коренных народах стал, по словам президента Украины, очередным шагом официального Киева в "крымском направлении".

Владимир Зеленский заявил, что внес проект закона о коренных народах Украины в Верховную Раду 18 мая. В этот день на Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в память о массовой депортации крымских татар в 1944 году.

На Украине с оценками российского президента не соглашаются и обещают, что закон вступит в действие еще до конца лета.

"Это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть, даже миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому", — заявил Владимир Путин.

Положения этого проекта напомнили российскому лидеру "теорию и практику нацистской Германии", а его реализацию он назвал мощным ударом по русскому народу в целом.

На этой неделе с осуждением документа выступила российская Госдума. В принятом ею заявлении она назвала проект Зеленского "оскорблением исторической памяти, новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины".

Всего в этом списке фигурируют три народа — крымские татары, крымчаки и караимы.

Если следовать этому определению — а оно, по словам представителей команды Зеленского, соответствует документам о коренных народах, принятых ООН и прочими международными организациями, — то у русских, а также у венгров, румынов, белорусов, евреев, да фактически у любых народов, имеющих титульные, "материнские" государства, изначально не было шансов попасть в перечень украинских "коренных" народов.

Что такое коренной народ Пожалуй, главная статья в законопроекте Зеленского — первая, в которой дается определение коренных народов, и приводится их перечень.

Но проблема состояла в том, что ни один украинский закон не объяснял, что такое эти "коренные народы", языки которых имеют столько привилегий по сравнению с тем же русским.

В этой схеме русский по умолчанию считался языком из последней, четвертой категории. После принятия этого закона школы с русским языком обучения на Украине фактически исчезли как класс.

Например, закон об образовании, принятый в 2017 году, ранжирует языки, которые могут употребляться в украинских школах, так:

В утвержденном правительством перечне — около полусотни таких народов, проживающих в основном на Крайнем Севере и Дальнем Востоке — от абазинов и алеутов до эскимосов и юкагиров. Ни караимов, ни крымчаков в этом перечне нет.

В России еще с 1999 года действует Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ", имеющий похожие цели и положения. Российский закон считает малыми коренными народами народы, "народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек".

"(После принятия этого закона) дело будет за правительством, которое должно будет разработать конкретные программы и их реализовать: программы поддержки языков, представительских органов и культуры коренных народов", — говорит Би-би-си депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Отдельно закон прописывает право коренных народов создавать свои образовательные учреждения и гарантии изучения их языков. Кроме того, государство может оказывать поддержку СМИ, в которых мажоритарным акционером являются представительские органы коренных народов (речь идет о Меджлисе крымскотатарского народа, признанного в России экстремистской организацией, караимы и крымчаки своих представительских органов не имеют).

В нем речь идет, например, о том, что государство содействует представительству коренных народов в органах власти, защищает их от актов геноцида или коллективного принуждения или насилия, реализует "мероприятия усиленной поддержки коренных народов", гарантирует право на развитие традиций.

В итоговом списке оказались только крымские татары (их численность на Украине оценивается в около 300 тысяч человек, порядка 90% из них проживают в Крыму), и два малых крымских народа — караимы (численность — примерно 1200 человек, из них в Крыму проживают около 500 человек) и крымчаки (общая численность не превышает несколько сотен человек).

Особый статус российских коренных народов предусматривает для них некоторые льготы — например, преимущество в использовании природных ресурсов на территории их поселений.

Однако нередки случаи, когда российским коренным народам запрещали заниматься, например, традиционной рыбалкой или ограничивали в ловле морских животных. Правительство также неохотно пополняет список коренных народов — считается, что из-за нежелания увеличивать размер льгот. К примеру, в список до сих пор не внесены некоторые малые народности Ямала и Колымы.

"Люди второго сорта"

Тем не менее, в продемонстрированном в среду интервью на канале "Россия 1" Владимир Путин предпочел сравнить украинский законопроект не с российским законом о коренных народах, а с правом Третьего Рейха.

Прежде всего, президент России высказал осведомленность в предмете разговора, заявив, что "видел этот проект".

"Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Но есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут? В том числе русские. Но речь не только о русских. Румыны, поляки, венгры — это же вопрос большой", — заявил Владимир Путин.

Возмущение российского лидера, скорее всего, касалось положения проекта Зеленского о том, что "любая дискриминация коренных законов при реализации ими своих прав запрещается" — и далее в этой статье перечисляются права на защиту от принудительной ассимиляции или выселения, на использование собственной национальной символики, использование и развитие своих истории, языка и традиций.

В обстоятельном анализе проекта Зеленского Путин пошел дальше.

"Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Как быть?" — спросил Путин.