Число русских заключенных в тюрьмах Финляндии снизилось из-за пандемии коронавируса

Согласно Ведомству исполнения наказаний Rise, в прошлом году в тюрьмах Финляндии ежесуточно содержалось около 7 русских заключенных. Столь низкое число объясняется прежде всего пандемией коронавируса. Границы закрыты, и в Финляндию из России попасть тяжело. Однако это не единственный фактор, число россиян в финских тюрьмах снижается уже давно.

Еще в начале 2010-х россияне были второй по величине после эстонцев группой иностранных заключенных в тюрьмах Финляндии, однако их количество начало быстро снижаться. Несколько лет назад в финских тюрьмах ежесуточно содержалось порядка 30-50 русских заключенных, в 2018 это число равнялось 18, сообщает Yle эксперт Rise Улла Кнуутти.

Согласно Кнуутти, нет конкретной информации о том, какие именно преступления совершали русские осужденные. Среди всех иностранных заключенных большинство получило тюремный срок за наркотические преступления.

Кнуутти сообщает, что российские и эстонские заключенные, приспосабливаясь к условиям тюремного содержания, испытывают меньше проблем, чем, например, африканцы. Многие россияне до того, как попасть за решетку, жили в Финляндии длительное время, владеют финским или английским, активно участвуют в различной трудовой деятельности и хорошо приспосабливаются к жизни в тюрьме.

На данный момент крупнейшие группы иностранцев в тюрьмах Финляндии составляют эстонцы, иракцы, румыны и албанцы.

Общее число заключенных иностранного происхождения в Финляндии росло до 2019 года за исключением 2018-го, когда их количество временно снизилось до 482 человек. Это примерно 17% от общего числа заключенных.

Пандемия привела к тому, что количество отбывающих наказание иностранцев в целом снизилось. В 2020 году в финских тюрьмах находилось 475 человек иностранного происхождения — на 24 заключенного меньше, чем в предыдущем году.

По ситуации на 1.6.2021 в сутки в финских тюрьмах содержится в среднем 423 иностранных заключенных, что составляет 15,5% от общего числа.