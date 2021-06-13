Великобритания готова к серийному производству электросамолетов(2)
Компания Vertical Aerospace была основана в 2016 году Стивеном Фитцпатриком, владельцем крупного энергоснабжающего предприятия Ovo. Фирма Broadstone Acquisition была основана в прошлом году Хью Осмондом, предпринимателем, когда-то управлявшим Pizza Express.
Компания разрабатывает самолёт, винты с регулируемым наклоном которого позволяют ему взлетать и приземляться подобно вертолёту, но летать как обычному самолёту.
Вчера вечером представители Vertical Aerospace рассказали, что компании поступили предварительные заказы на изготовление 1000 электрических летательных аппаратов с вертикальным взлётом на сумму до 4 миллиардов долларов от Avolon — компании, занимающейся арендой самолётов, и American Airlines, имеется и предложение о предзаказе от Virgin Atlantic. Деятельностью британской компании заинтересовались и другие компании, включая Honeywell и Rolls-Royce.
Компания Vertical после сделки с Broadstone, которая, как ожидается, будет завершена в конце этого года, будет зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ”EVTL”.
”Великобритания уже является мировым лидером в области аэрокосмических инноваций, и мы надеемся, что Vertical Aerospace, где работают ведущие инженеры, станет надёжным помощником в продвижении авиационной промышленности”, — говорит исполнительный директор компании Стивен Фитцпатрик.
”Транспортное сообщение — следующий крупный сектор мировой экономики, который ждёт крах. У Vertical есть чёткий коммерческий план, и компания готова бросить вызов ближнемагистральным авиаперевозчикам и создать новый рынок, удовлетворить спрос на который не могут ни автомобили, ни общественный транспорт”, — вторит ему глава Broadstone Хью Осмонд.
В Vertical Aerospace рассказывают, что их футуристический VA-X4 будет перевозить четырёх пассажиров и пилота, почти бесшумно двигаться со скоростью более 200 миль в час и питаться полностью от батарей. Перелёт из Лондона в Брайтон займёт полчаса. В компании надеются, что первые самолёты будут сертифицированы и введены в эксплуатацию к 2024 году.
Vertical Aerospace собирается сертифицировать электросамолёт VA-X4 в соответствии со стандартами Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза.
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