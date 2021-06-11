ФОТО | Полиция ворвалась в квартиру через окно, чтобы подозреваемый не смог спустить наркотики в унитаз

Для того, чтобы не дать подозреваемому возможности уничтожить наркотическое вещество, полицейским пришлось реагировать быстро и таким образом, который сделал бы задержание неожиданным для преступника. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, для этого разбили окно квартиры, в которой находился преступник, и, несмотря на сопротивление, мужчину задержали.

Несмотря на быстрые действия, у полиции было основание подозревать, что от наркотического вещества все-таки пытались избавиться. Для проверки вскрыли в нескольких местах канализационные трубы дома, откуда и достали разыскиваемое вещество.

Уголовное делопроизводство для выяснения обстоятельств продолжается, и Лыунаская окружная прокуратура в течение 48 часов подаст в Тартуский уездный суд ходатайство об аресте подозреваемого в преступлении. Задержанное лицо ранее не было наказано в уголовном порядке.