11.06.2021, 15:50
КАРТА | Содержание коронавируса в сточных водах продолжает уменьшаться. Повышенные показатели только в двух регионах(6)
Foto: Anni Õnneleid
Свежие результаты исследования сточных вод под руководством Тартуского университета показывают, что содержание коронавируса в сточных водах за неделю еще больше уменьшилось. Чуть более высокие показатели, чем характеризующий среднюю по Эстонии ситуацию индекс, только в Ида-Вирумаа и Южной Эстонии.
Описывающие среднюю ситуацию содержания коронавируса в пробах сточных вод в разных регионах Эстонии индексы везде падают. По словам руководителя исследования, профессора технологии антимикробных веществ Тартуского университета Танеля Тенсона, более чем в половине мест взятия проб содержание коронавируса небольшое. Мест с очень большим содержанием вируса на карте результатов в этот раз нет.