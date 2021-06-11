КАРТА | Содержание коронавируса в сточных водах продолжает уменьшаться. Повышенные показатели только в двух регионах

Описывающие среднюю ситуацию содержания коронавируса в пробах сточных вод в разных регионах Эстонии индексы везде падают. По словам руководителя исследования, профессора технологии антимикробных веществ Тартуского университета Танеля Тенсона, более чем в половине мест взятия проб содержание коронавируса небольшое. Мест с очень большим содержанием вируса на карте результатов в этот раз нет.