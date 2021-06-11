Скандал во Франции: от титула до понижения в классе

Руководство «Аньер Вильнев» несколько лет строило свою чемпионскую команду, и главными приобретениями этого проекта, безусловно, стали живые легенды мирового футзала Рикардиньо и Карлос Ортис. Мало кто сомневается в том, что первое чемпионство к новоявленному французскому топ-клубу пришло бы ещё в прошлом сезоне, но в дело вмешалась пандемия коронавируса: чемпионат не был завершён, а титул было решено не вручать. Игрокам «Аньер Вильнев» пришлось довольствоваться лишь участием в Лиге чемпионов – несмотря на отмену чемпионата, эту привилегию они получили как клуб, возглавлявший турнирную таблицу на момент остановки сезона. Год спустя справедливость восторжествовала, и «Аньер Вильнев» все же выиграл титул чемпиона, хоть и сделал это «на флажке» - интрига сохранялась до последнего тура, но парижане все же опередили «Лилль» на два очка. Фанаты в восторге, игроки удовлетворены, но, как оказалось, это был далеко не конец истории.

По ходу сезона в прессе неоднократно появлялась информация о том, что парижский клуб испытывает финансовые сложности. Официально сор из избы не выносился, но эта информация нашла косвенное подтверждение сразу после завершения чемпионата, когда было объявлено о том, что все легионеры покидают клуб, как и главный тренер Хесус Веласко. По некоторым данным, клуб до сих пор не расплатился с рядом игроков, которые обращались за помощью в федерацию, и готовы довести дело до суда. Решение федерации не заставило себя долго ждать, и получилось оно максимально жёстким: «Аньер Вильнев» лишён чемпионского титула и отправляется во второй французский дивизион за «административные нарушения». Формулировка достаточно обтекаемая, но, судя по суровости наказания, диалог между федерацией и клубом велся уже достаточно давно, и либо клуб совершенно не выполнил взятые на себя обязательства, либо был пойман на противоправных действиях.