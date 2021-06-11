11.06.2021, 14:44
Во львовской фан-зоне будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии России(41)
Foto: Hendrik Osula
Организаторы фан-зоны во Львове будут бесплатно наливать пиво за голы Бельгии в ворота России в матче Евро-2020, пишет Sports.ru.
За каждый гол бельгийцев болельщикам будут бесплатно наливать по 100 бокалов. Вход на мероприятие будет стоить от 50 гривен (около полутора евро).
Россия сыграет с Бельгией завтра, 12 июня. Начало матча – в 22:00 по таллиннскому времени.