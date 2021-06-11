ЧЕ по футболу
11.06.2021, 14:44

Во львовской фан-зоне будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии России

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Eesti koondis kaotas Belgiale A. le Coq Arenal 09.06.2017 skooriga 2:0.
Eesti koondis kaotas Belgiale A. le Coq Arenal 09.06.2017 skooriga 2:0.
Foto: Hendrik Osula
Организаторы фан-зоны во Львове будут бесплатно наливать пиво за голы Бельгии в ворота России в матче Евро-2020, пишет Sports.ru.

За каждый гол бельгийцев болельщикам будут бесплатно наливать по 100 бокалов. Вход на мероприятие будет стоить от 50 гривен (около полутора евро).

Россия сыграет с Бельгией завтра, 12 июня. Начало матча – в 22:00 по таллиннскому времени.

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