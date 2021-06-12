Неделя в Беларуси: пикеты на границе, союзное государство все ближе

"Ни у кого — ни в Беларуси, ни в Европе — не остается сомнений в том, что этот режим преступный, что Лукашенко удерживает власть незаконно и что белорусы заслуживают право на самоопределение. Резолюция Европарламента помогает нам перейти от слов к делу. Очень важно, чтобы ЕС с США, Украиной, Великобританией действовали вместе, связанно и последовательно, чтобы помочь белорусскому народу добиться того, за что он борется каждый день, — свободных выборов и демократических реформ",- заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Сроки введения этих возможных санкций будут зависеть от способности правительств стран ЕС прийти к соглашению.

Беларусь могут отключить от межбанковской связи SWIFT Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска. За резолюцию проголосовало 626 евродепутатов, против — 16, воздержались 36 парламентариев. Среди предлагаемых мер — временное отключение Беларуси от системы межбанковской связи SWIFT, введение санкций против ”нефтянки” и калийщиков. Также ЕС может ввести санкции в отношении 71 человека и семи организаций из Беларуси. В список могут попасть судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, парламентарии, представители правительства и правоохранительных органов, а также представители бизнеса, которые связаны с белорусскими властями.

Забастовка на границе 8 июня протестующие из Беларуси стали перекрывать дорогу на границе со стороны Литвы и Польши. Палаточный пикет у границ, инициированный командой Народного антикризисного управления во главе с политиком Павлом Латушко, начался 5 июня. Акция согласована с местными властями, за ее проведением следит полиция. Требование пикетирующих: ускорить принятие Евросоюзом санкций против белорусских властей. Также они требуют от властей Беларуси освобождения политзаключенных и открытия наземных границы для свободного выезда из страны. Латушко заявлял, что если требования не будут выполнены в течение трех дней, участники начнут блокировать движение. Время от времени протестующие выходят перекрывать дорогу возле границ. Пикеты продлятся до 14 июня.

9 июня политик выступила в Комитете Сената США. Там Тихановская отметила, что без поддержки международного сообщества, Беларусь превратится ”в Северную Корею Европы”. После выступления Тихановской, сенаторы призвали усилить санкции в отношении Минска.

Политзаключенным предлагают написать прошение о помиловании



По состоянию на 11 июня в Беларуси признаны политическими заключенными

476 человек. Родственники и адвокаты сообщают, что политзаключенным в тюрьмах и колониях предлагают написать прошение о помиловании на имя Лукашенко и выйти на свободу досрочно. Такие предложения получают как уже осужденные, так и те, кто еще ожидает суда, причем предложения якобы поступают от представителей Красного Креста. В организации это опровергают.

Известно, что некоторые политзаключенные уже начали отказываться просить Лукашенко о помиловании.

У Протасевича — тонзиллит, его девушка пишет письма

К журналисту, главному редактору оппозиционных медиа Роману Протасевичу, который находится в СИЗО КГБ, 8 июня допустили адвоката, которая не могла попасть к нему больше 10 дней. По словам адвоката, Роман перенес тяжелейшую форму тонзиллита.

”Его здоровье вызывает у нас опасение. Мы стараемся найти к нему путь”, — сказал отец Протасевича. Комментируя ”интервью” на госТВ с участием сына, Дмитрий Протасевич сказал, что это издевательство.

”Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко. И на это все направлено. Что "оппозиция живет на деньги Запада". Мы это слышим 26 лет. Что "в оппозиции раскол". Это тоже мы слышим… Что "оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и как личности ничего из себя не представляют". Вот основной посыл, что от него хотели добиться”, — сказал он.

Первые письма, которые пришли из неволи от Софьи Сапеги (девушки Романа Протасевича) — адресованы матери и датированы 1 и 3 июня.