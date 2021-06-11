Ученые: у вегетарианцев куда меньше шансов заразиться COVID-19

В исследовании говорится, что у пескетарианцев (вегетарианцев, употребляющих рыбу и морепродукты) шанс серьёзно заболеть коронавирусом меньше на 59%, а у тех, кто придерживается растительной диеты, на 73%.

Исследование, изучающее связь между режимами питания и COVID-19 (что довольно любопытно, поскольку известно, что люди с ожирением находятся в группе риска), в течение двух месяцев проводили почти 6000 врачей и медсестёр из Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США.

”Результаты показывают, что богатая питательными веществами здоровая диета действительно может защитить от тяжёлых проявлений COVID-19”, — заявляют исследователи, подчёркивая, что растительные диеты богаты нутриентами, в частности фитохимическими соединениями, которые крайне важны для поддержания иммунной системы.

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