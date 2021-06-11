Развитые страны по-новому борются с пандемией курения
У таких стран есть несколько общих черт: развитая экономика, исполнительная система здравоохранения, план действий в вопросах окружающей среды и устойчивого развития, они в первых рядах борьбы против курения, и они ставят себе цель достичь бездымного будущего. В группу этих стран входят, например, Великобритания, Франция, США, Швеция, Исландия, Новая Зеландия, Япония и Канада.
Вышеперечисленные страны определили четкую стратегию борьбы с пандемией курения. Целями по-прежнему является профилактика курения и отказ от него, но сейчас добавилась и третья – снижение вреда. Как они это делают?
Великобритания
Соединенное Королевство поставило себе цель к 2030 году стать страной, свободной от табачного дыма. Чтобы достичь этого, в дополнение к традиционным мерам борьбы с курением (отказу от курения и профилактике курения) Великобритания поставила перед собой также важную и ответственную цель уменьшить вредное действие курения.
Эта цель была поставлена уже несколько лет назад, когда были опубликованы отчет департамента здравоохранения Великобритании (PHE) E-cigarettes: an evidence update («Э-сигареты: уточненные данные») (2015) и отчет Королевского колледжа врачей Великобритании (Royal College of Physicians, RCP) Nicotine without smoke. Tobacco Harm Reduction («Никотин без дыма. Снижение вреда от табака») (2016). Курильщикам начали рекомендовать средства отказа от курения. По данным PHE, благодаря этим инициативам доля курильщиков в Великобритании за 10 лет снизилась с 33 % до 14,4 %. Сегодня уровень курения в стране самый низкий за всю историю.
Великобритания определила стратегию, как к 2030 году стать страной, свободной от табачного дыма. Чтобы достичь этого, Великобритания добавила к мерам по профилактике и отказу стратегию снижения вреда, чтобы побудить курильщиков, которые не могут бросить курить, перейти на изделия без сажи.
Идея стратегии, дополненная принципом снижения вреда к 2030 году, заключается в том, чтобы побудить и поддержать курильщиков, которые не могут отказаться от курения, переходить на менее вредную продукцию – например на электронные сигареты. Великобритания надеется достичь своей цели в 2030 году: чтобы курильщики бросали курить или переходили на э-сигареты и нагреваемый табак. Стратегию снижения вреда поддерживает и Королевский колледж врачей, который был движущей силой введения этих мер в Великобритании. Также были организованы кампании для повышения осведомленности.
Все это помогло добиться того, что в первой половине 2020 года 3,2 миллиона британских граждан использовали новые средства как альтернативу горящей сигарете, а в 2018–2019 годах от курения отказались две трети курильщиков, которые использовали эти средства, под руководством и с помощью услуг по отказу от курения (Stop Smoking Services).
Франция
Франция тоже быстро ввела новую политику здравоохранения, схожую с британской, целью является ослабление регуляции вейпинговой продукции. Вместо ограничения электронных сигарет Франция рекомендует вейпинг как средство борьбы с зависимостью от курения. В недавнем 62-страничном отчете Экономического, социального и экологического совета Франции подчеркивается, что с появлением на французском рынке электронных сигарет уровень курения в последнее время существенно снизился. Это правительственное учреждение верит в вейпинг как средство отказа от курения и продвигает его, информируя общественность и подчеркивая, что это лучше для здоровья. Подчеркивается также необходимость обучения работников здравоохранения, чтобы они могли поддерживать бывших курильщиков в изменении их потребительских привычек.
Инфослужба по табачным изделиям министерства здравоохранения Франции недавно запустила интернет-инфокампанию месяца без табачного дыма, слоган которой «Я выбираю э-сигарету. Добро пожаловать в жизнь без табака!» В рамках этой капании предлагается полезная информация о том, как бросить курить с помощью электронной сигареты.
Соединенные Штаты Америки
Соединенные Штаты Америки в адаптации и модернизации своей политики по борьбе с курением пошли по тому же пути, что и Великобритания. В августе 2017 года Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами США (FDA) запустило комплексную программу по улучшению здоровья населения, усилив профилактику курения сигарет и обеспечив взрослым курильщикам доступ к альтернативным продуктам с меньшим риском.
FDA считает, что если хочешь добиться успеха в борьбе с курением, другие меры по снижению курения должны включать и менее опасные альтернативы сигаретам, в том числе негорючие табачные изделия.
Швеция и Норвегия
Шведские законы о табаке исторически были очень строгими. Согласно статистике ЕС, Швеция – страна с самым низким уровнем ежедневного курения сигарет. В Швеции уже много лет в культуре закрепились бездымные табачные изделия, например жевательный табак. Швеция – одна из стран ЕС, где этот продукт можно купить на законных основаниях и где он рассматривается как альтернатива сгораемому табаку. В Швеции уровень курения снизился обратно пропорционально употреблению жевательного табака.
Если изучить данные заболеваемости раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы увидим, что использованию бездымных изделий сопутствует уменьшение этих заболеваний. Неслучайно в Швеции самая низкая в Европейском Союзе частота распространения рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.
В Норвегии начиная с 2008 года ситуации развивается аналогично Швеции. Значительное снижение уровня курения бесспорно связано с акцептированием и увеличением потребления альтернативных изделий.
Япония
Япония – страна с традиционно высоким уровнем курения. Однако в последние годы отмечается снижение потребления обычных сигарет. Хотя электронные сигареты с никотином можно продавать только на основании разрешения на лекарственный препарат, закон о табачной промышленности Японии регулирует продажу табачных изделий (в том числе изделий из нагреваемого табака) таким образом, что их разрешено продавать людям старше 18 лет.
Одним из значимых изменений при переходе Японии к снижению вреда стал скачкообразный рост и широкое акцептирование этих изделий. Статистика показывает, что в Японии потребление изделий из нагреваемого табака увеличилось в корреляции со снижением курения, и продажа обычных сигарет после появления изделий из нагреваемого табака снизилась на 33 %.
Исландия
С 2014 года потребление табака в Исландии снизилось на 40 %. Это снижение обратно пропорционально росту сегмента электронных сигарет – явная тенденция, которая подтверждает переход исландских курильщиков к менее вредным альтернативам. Доля курильщиков среди подростков составляет менее 2 %, среди молодежи (18–24-летних) количество использующих табачные изделия в два раза больше, чем число тех, кто курит поджигаемый табак.
Чтобы поддержать эту тенденцию, правительство Исландии первым в мире ввело специальный закон об электронных сигаретах, который действует с марта 2019 года. Этот закон согласуется с директивой Европейского Союза по табачным изделиям, которая трактует требования к производству, упаковке и продаже табачных изделий и подобной продукции.
Новая Зеландия
Уровень курения в Новой Зеландии снизился с 20,1 % в 2006/2007 годах до 14,9 % в 2017/2018 годах. Этого успеха удалось достичь во многом благодаря отношению к вейпингу и бездымным табачным изделиям как к средствам, которые помогают взрослым курильщикам перейти на бездымные альтернативы потребления никотина.
Новая Зеландия признала, что вейпинговая продукция, такая как электронные сигареты, является законным и эффективным средством отказа от курения. В Новой Зеландии вейпинговая продукция с октября 2019 года продается в специализированных и небольших магазинах и аптеках.
Министерство здравоохранения Новой Зеландии в сотрудничестве с департаментом здравоохранения проводят также кампании по снижению вреда от курения и предоставлению общей информации о курении. Недавняя кампания Quit Strong призывала всех курильщиков перейти с табака на вейпинг. Сайт, предлагающий много полезной и познавательной информации о вейпинге как средстве снижения вреда, открывается словами «Вейпинг намного менее вреден, чем курение, и намного дешевле! Вейпинг как промежуточный этап упрощает отказ от курения и может быть также светским занятием». Цель кампании – способствовать переходу к вейпингу, опираясь на данные государственных исследований по курению.
4 августа 2020 года парламент Новой Зеландии принял изменение к закону, трактующее среду, свободную от табачного дыма, и регулируемые изделия (вейпинг). Оно вступила в силу в ноябре 2020 года и теперь регулирует продажу и потребление средств снижения вреда от табака, созданных для взрослых курильщиков как помощь при отказе от курения. Новозеландский заместитель министра Дженни Салеса после одобрения законопроекта сказала: «Мы знаем, что вейпинг не безвреден, но он на 95 % менее вреден, чем сгораемый табак». Она отметила, что новый законопроект стремится найти баланс в помощи курильщикам, предлагая им эти регулируемые средства в качестве альтернативы и препятствуя их использование несовершеннолетними.
Канада
Канадская общественная политика в отношении табачных изделий также очень тверда. Правительство предпочитает вейпинговую продукцию обычным сигаретам. Таким образом твердо признает менее низкий профиль риска этих изделий и считает их ключевым средством, помогающим людям бросить курить.
Канадский закон о табаке и принятые на его основе в мае 2018 года постановления стали важной частью стратегии правительства, цель которой защитить здоровье канадцев от смертей и болезней, связанных с курением.
Греция
В соответствии с акцептированным Управлением по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами США принципом признания различий в профилях риска некоторых никотиносодержащих изделий и стремясь унифицировать действия с другими странами Европейского Союза, которые также добавили в свою стратегию борьбы с курением снижение вреда, Греция в июле 2020 года изменила государственные правовые акты, регулирующие курение, добавив снижение вреда. Греция добавила в обоснование закона, принятого 30 июля 2020 года, четвертый столб государственной программы борьбы с курением, основная идея которого заключается в уменьшении вреда от курения.
Это изменение закона предусматривает максимальное снижение вреда от курения. Этой цели стремятся достичь с помощью новых технологий для курильщиков и пассивных курильщиков (например система введения никотина). Теперь они включены в политику профилактики, которая рассматривает отказ от курения в раннем возрасте, полный отказ от курения и защиту от пассивного курения. Эта новая политика поддерживает строгое выполнение действующего закона о борьбе с курением.
Основной принцип данной поправки заключается в том, что люди, которые не хотят или не могут избавиться от зависимости от курения, имеют право получить научно подтвержденную информацию о свойствах новейших систем ввода никотина, созданных для уменьшения вреда от сгораемого табака.
Греческие правовые акты установили также строгий порядок, как подавать, оценивать, научно обосновывать и одобрять или отклонять рекламные слоганы, трактующие способность уменьшения вредного воздействия курения. Для этого создан специальный научный комитет по оценке табачных изделий.
Эти примеры стран, в которых борьба с курением идет успешно, подтверждают: традиционная политика борьбы с курением может быть обновлена. Внедрение дополнительного, третьего способа подхода может ускорить отказ от курения и снизить вредное действие курения на конкретные группы населения, которые в противном случае продолжили бы курить.