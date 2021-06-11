Развитые страны по-новому борются с пандемией курения

Идея стратегии, дополненная принципом снижения вреда к 2030 году, заключается в том, чтобы побудить и поддержать курильщиков, которые не могут отказаться от курения, переходить на менее вредную продукцию – например на электронные сигареты. Великобритания надеется достичь своей цели в 2030 году: чтобы курильщики бросали курить или переходили на э-сигареты и нагреваемый табак. Стратегию снижения вреда поддерживает и Королевский колледж врачей , который был движущей силой введения этих мер в Великобритании. Также были организованы кампании для повышения осведомленности.

Соединенное Королевство поставило себе цель к 2030 году стать страной, свободной от табачного дыма. Чтобы достичь этого, в дополнение к традиционным мерам борьбы с курением (отказу от курения и профилактике курения) Великобритания поставила перед собой также важную и ответственную цель уменьшить вредное действие курения.

Вышеперечисленные страны определили четкую стратегию борьбы с пандемией курения. Целями по-прежнему является профилактика курения и отказ от него, но сейчас добавилась и третья – снижение вреда. Как они это делают?

У таких стран есть несколько общих черт: развитая экономика, исполнительная система здравоохранения, план действий в вопросах окружающей среды и устойчивого развития, они в первых рядах борьбы против курения, и они ставят себе цель достичь бездымного будущего. В группу этих стран входят, например, Великобритания, Франция, США, Швеция, Исландия, Новая Зеландия, Япония и Канада.

FDA считает, что если хочешь добиться успеха в борьбе с курением, другие меры по снижению курения должны включать и менее опасные альтернативы сигаретам, в том числе негорючие табачные изделия.

Соединенные Штаты Америки в адаптации и модернизации своей политики по борьбе с курением пошли по тому же пути, что и Великобритания. В августе 2017 года Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами США (FDA) запустило комплексную программу по улучшению здоровья населения, усилив профилактику курения сигарет и обеспечив взрослым курильщикам доступ к альтернативным продуктам с меньшим риском.

Инфослужба по табачным изделиям министерства здравоохранения Франции недавно запустила интернет-инфокампанию месяца без табачного дыма, слоган которой «Я выбираю э-сигарету. Добро пожаловать в жизнь без табака!» В рамках этой капании предлагается полезная информация о том, как бросить курить с помощью электронной сигареты.

Франция тоже быстро ввела новую политику здравоохранения, схожую с британской, целью является ослабление регуляции вейпинговой продукции. Вместо ограничения электронных сигарет Франция рекомендует вейпинг как средство борьбы с зависимостью от курения. В недавнем 62-страничном отчете Экономического, социального и экологического совета Франции подчеркивается, что с появлением на французском рынке электронных сигарет уровень курения в последнее время существенно снизился. Это правительственное учреждение верит в вейпинг как средство отказа от курения и продвигает его, информируя общественность и подчеркивая, что это лучше для здоровья. Подчеркивается также необходимость обучения работников здравоохранения, чтобы они могли поддерживать бывших курильщиков в изменении их потребительских привычек.

Все это помогло добиться того, что в первой половине 2020 года 3,2 миллиона британских граждан использовали новые средства как альтернативу горящей сигарете, а в 2018–2019 годах от курения отказались две трети курильщиков, которые использовали эти средства, под руководством и с помощью услуг по отказу от курения (Stop Smoking Services).

С 2014 года потребление табака в Исландии снизилось на 40 %. Это снижение обратно пропорционально росту сегмента электронных сигарет – явная тенденция, которая подтверждает переход исландских курильщиков к менее вредным альтернативам. Доля курильщиков среди подростков составляет менее 2 %, среди молодежи (18–24-летних) количество использующих табачные изделия в два раза больше, чем число тех, кто курит поджигаемый табак.

Одним из значимых изменений при переходе Японии к снижению вреда стал скачкообразный рост и широкое акцептирование этих изделий. Статистика показывает, что в Японии потребление изделий из нагреваемого табака увеличилось в корреляции со снижением курения, и продажа обычных сигарет после появления изделий из нагреваемого табака снизилась на 33 %.

Япония – страна с традиционно высоким уровнем курения. Однако в последние годы отмечается снижение потребления обычных сигарет. Хотя электронные сигареты с никотином можно продавать только на основании разрешения на лекарственный препарат, закон о табачной промышленности Японии регулирует продажу табачных изделий (в том числе изделий из нагреваемого табака) таким образом, что их разрешено продавать людям старше 18 лет.

Если изучить данные заболеваемости раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы увидим, что использованию бездымных изделий сопутствует уменьшение этих заболеваний. Неслучайно в Швеции самая низкая в Европейском Союзе частота распространения рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.

Шведские законы о табаке исторически были очень строгими. Согласно статистике ЕС , Швеция – страна с самым низким уровнем ежедневного курения сигарет. В Швеции уже много лет в культуре закрепились бездымные табачные изделия, например жевательный табак. Швеция – одна из стран ЕС, где этот продукт можно купить на законных основаниях и где он рассматривается как альтернатива сгораемому табаку. В Швеции уровень курения снизился обратно пропорционально употреблению жевательного табака.

Чтобы поддержать эту тенденцию, правительство Исландии первым в мире ввело специальный закон об электронных сигаретах, который действует с марта 2019 года. Этот закон согласуется с директивой Европейского Союза по табачным изделиям, которая трактует требования к производству, упаковке и продаже табачных изделий и подобной продукции.

Новая Зеландия

Уровень курения в Новой Зеландии снизился с 20,1 % в 2006/2007 годах до 14,9 % в 2017/2018 годах. Этого успеха удалось достичь во многом благодаря отношению к вейпингу и бездымным табачным изделиям как к средствам, которые помогают взрослым курильщикам перейти на бездымные альтернативы потребления никотина.

Новая Зеландия признала, что вейпинговая продукция, такая как электронные сигареты, является законным и эффективным средством отказа от курения. В Новой Зеландии вейпинговая продукция с октября 2019 года продается в специализированных и небольших магазинах и аптеках.

Министерство здравоохранения Новой Зеландии в сотрудничестве с департаментом здравоохранения проводят также кампании по снижению вреда от курения и предоставлению общей информации о курении. Недавняя кампания Quit Strong призывала всех курильщиков перейти с табака на вейпинг. Сайт, предлагающий много полезной и познавательной информации о вейпинге как средстве снижения вреда, открывается словами «Вейпинг намного менее вреден, чем курение, и намного дешевле! Вейпинг как промежуточный этап упрощает отказ от курения и может быть также светским занятием». Цель кампании – способствовать переходу к вейпингу, опираясь на данные государственных исследований по курению.