Как подготовить машину к продолжительной летней поездке? Советы эстонского эксперта

Кроме тормозов нужно обязательно заменить всевозможные жидкости, от масла и до тормозной и охлаждающей жидкости. Во время продолжительной поездки машина будет испытывать большую нагрузку, чем обычно, и поэтому совершенно нет смысла рисковать тем, что вам придется искать ремонтную мастерскую в середине пути. Следует учитывать и предстоящий пробег, чтобы срок планового обслуживания не наступил в самый разгар путешествия.

”Чем меньше двигатель, тем меньше он будет тормозить движение, и тем больше водителю придется использовать педаль тормоза. Для съезда с горы на полностью загруженном мини-автомобиле от водителя потребуется немалое мастерство. В том числе, иногда нужно будет делать короткие остановки, чтобы тормозные диски могли остыть. В противном случае тормозные колодки могут быстро начать гореть, а сильная жара также способна привести к деформации тормозных дисков, что в свою очередь уже означает необходимость ремонта”, — сказал Кягу.

При езде в горах хорошие тормоза чрезвычайно важны, однако злоупотреблять ими тоже не стоит, так как иначе могут загореться тормозные колодки. При съезде с горы лучше притормаживать с помощью передачи, используя тормоза лишь при необходимости.

”Самое главное — убедиться в хорошем состоянии тормозов, так как именно они отвечают за безопасную и быструю остановку. Например, затевать поездку по Европе с изношенными на две трети тормозными колодками не имеет смысла, так как помимо ровных дорог ездить наверняка придется и в горах, где тормоза используются более интенсивно, чем в обычных условиях”, — объясняет Кягу.

При подготовке автомобиля к продолжительной поездке следует помнить о том, что вас ждет нечто более серьезное, чем пара часов дороги в деревню и обратно — машине нужно будет преодолеть тысячи километров. Даже при поездках по Эстонии тысяча километров накопится на одометре достаточно быстро. Одной из наиболее быстро изнашивающихся систем машины является ходовая часть, поэтому следует обязательно проверить мосты, втулки, тормоза, подшипники и другие подвижные части автомобиля.

”Для подготовки машины к поездке лучше всего самостоятельно привезти ее в пункт обслуживания, работающие в котором специалисты смогут обратить внимание и на те моменты, которые обычный человек как правило не учитывает. Например, нужно убедиться, что в машине есть домкрат и запасное колесо. У более новых машин запасного колеса может вообще не быть, однако в таком случае нужно убедиться, что комплекты по ремонту шин полностью исправны и срок их годности не истек”, — перечислил Кягу.

Отправляющимся в путешествие за границу на более новой машине Кягу советует проверить, какие гарантийные условия действуют в отношении машины в странах, через которые она будет проезжать. Важно учитывать, что эти условия могут отличаться от действующих в Эстонии. Кроме того, нужно обязательно убедиться, что в стране назначения будет действовать услуга по автопомощи.

И наконец, стоит проверить исправность всего оборудования, обеспечивающего комфорт. Следует полностью заправить кондиционер и заменить дворники, чтобы не попасть в беду в результате капризов погоды или мощных ливней во время поездки по южным странам, а также проверить всю электронику машины.

”Во время поездки в машине может потребоваться заряжать сразу несколько телефонов и других устройств, и поэтому с собой стоит взять запасные предохранители. Это нужно сделать потому, что при одновременном подсоединении большого количества потребителей электричества установленный в машине предохранитель может сгореть — особенно в случае использования прикуривателя”, — рассказал Кягу.

Кроме того, во время поездки необходимо позаботиться и о безопасности водителя и пассажиров. В машине не должно быть незакрепленных предметов, которые в случае внезапного торможения могут представлять опасность — поэтому наличие багажного покрытия очень важно. В качестве альтернативы взятые с собой вещи можно сложить в багажный бокс, устанавливаемый на крыше.