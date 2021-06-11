11.06.2021, 13:47
ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ RUSDELFI | Смерч на парковке в Ласнамяэ(6)
Читатель RusDelfi Константин прислал в редакцию видео странного природного явления, которое он наблюдал в Ласнамяэ около часа дня 11 июня.
Судя по видео, на парковке самого крупного района Таллинна между Ляэнемере и Линнамяэ разгулялся самый настоящий смерч. И хотя сила его была не так велика, чтобы переворачивать машины, зрелище всё равно выглядело весьма зловеще.
- Впервые вижу такое в родном районе, — признался Константин.
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