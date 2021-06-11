Ласнамяэ
11.06.2021, 13:47

ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ RUSDELFI | Смерч на парковке в Ласнамяэ

 (8)
Читатель RusDelfi Константин прислал в редакцию видео странного природного явления, которое он наблюдал в Ласнамяэ около часа дня 11 июня.

Судя по видео, на парковке самого крупного района Таллинна между Ляэнемере и Линнамяэ разгулялся самый настоящий смерч. И хотя сила его была не так велика, чтобы переворачивать машины, зрелище всё равно выглядело весьма зловеще.

- Впервые вижу такое в родном районе, — признался Константин.

Если вы увидели на улицах городов Эстонии что-то интересное, пишите нам на rus@delfi.ee или воспользуйтесь сервисом "Я — журналист".

Оставить комментарий Читать комментарии (8)