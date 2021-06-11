Интернет как школа мечты с безграничными возможностями

Помимо прочего, можно учиться и без выполнения домашних заданий и тестов. Для этого подойдут видеотренинги и короткометражные передачи, которые также могут воспроизводиться в фоновом режиме. Самый простой способ найти видео-тренинги или передачи — это, конечно же, Youtube. На портале Ted-Ed собраны видеоролики от профессионалов в разных сферах. Строго говоря, такие видео могут быть не для обучения, но они действительно помогают получить новую информацию, расширить кругозор и, возможно, дать вам представление о том, какой курс в дальнейшем вы захотите пройти более углубленно. Бонусом видео Ted-Ed также является их относительно короткая продолжительность. Таким образом, просмотр одного видео идеально подойдет для кофепаузы, обеда или даже в качестве фоновой музыки по дороге на работу.

Если вы не хотите получать новую профессию, интернет предлагает также возможности для занятия каким-либо хобби или поиска новых интересов. Например, вы когда-нибудь задумывались, как приготовить торт “Павлова”? В интернете есть обучающие видео и различные рецепты, которые помогут вам стать настоящим гуру кулинарии. Или вы хотели бы научиться скорее карточным играм, а не сжигать и разрушать компьютерные города? Существуют различные веб-сайты, а также онлайн-казино (например онлайн-казино Betsafe и онлайн-казино SuperCasino ), где вы можете попробовать различные игры и проверить на практике свои недавно приобретенные навыки. (NB! Вы имеете дело с азартной игрой. Азартные игры не являются способом решения финансовых проблем. Ознакомьтесь с правилами и поступайте ответственно!)

Есть веб-сайты, предлагающие бесплатные, но качественные возможности обучения. Одна из любимых страниц для новичков — это Codecademy . Хорошим выбором также станет Free Code Camp, который помогает объединить людей со схожими интересами. И, конечно же, MIT OpenCourseware. MIT — один из лучших технических университетов в мире, предлагающий множество бесплатных материалов, включая домашние задания, тесты и проверочные работы.

Программирование — одно из направлений будущего, необходимое практически везде. И хотя программирование производило впечатление области, с которой могут справиться только настоящие ИТ-гении, в действительности каждый может изучить хотя бы основы. Можно дать себе установку, что это как будто гимнастика для мозга, помогающая поддерживать логическое мышление в тонусе!

Каждый иностранный язык открывает двери в новые миры



Изучение языка — это то, куда стоит инвестировать свое время и энергию. Многие из нас изучали в школе разные иностранные языки, но мы не продвинулись далеко в данном деле. Часто это происходит из-за отсутствия практики или того, что ежедневное использование типичных слов становится рутиной. Современные программы изучения языка уже созданы по другим принципам и таким образом, чтобы поддерживать мотивацию учащегося через учебу.

Языковые программы помогают вспомнить ранее изученные языки, но также и начать обучение с нуля. Популярный бесплатный вариант — Duolingo. Минусом является то, что это англоязычная платформа. К счастью, есть выбор и для тех, кто хочет изучать язык на базе эстонского. Два таких варианта — Speakly и Lingvist. Новый язык сделает вашу жизнь проще и интереснее, а также откроет новые возможности для трудоустройства.

Расширьте свою базу навыков



Для поиска бесплатных курсов существует несколько англоязычных порталов (таких как Coursera и Masterclass), а также варианты на эстонском языке. На веб-сайте Министерства образования и науки вы найдете список бесплатных курсов, предлагаемых в рамках вспомогательной деятельности Европейского социального фонда “Содействие образованию взрослых и расширение возможностей обучения”. Предлагаемые курсы очень разные, а также можно найти варианты на эстонском, английском и русском языках.

Приведем лишь несколько примеров: кейтеринг и праздничный сервис, обучение основам флористики, основы козоводства, экодизайн, русский язык в сфере обслуживания, основы и особенности разведения водоплавающих птиц (гусей, уток). Это отличный способ продолжить образование, которое так и не было завершено, будь то из-за нехватки времени или денег. Даже если вы не хотите менять профессию, некоторые новые навыки могут оказаться важным подспорьем для вашей текущей работы.

Однако получение новых знаний и обучение через интернет подходит не только взрослым. Можно найти много полезных и соответствующих возрасту тренингов и для детей! Для них это отличный способ получить более глубокое представление о теме, которая их действительно интересует, но которая может быть освещена в школе не так подробно, как им хотелось бы. Khan Academy — один из таких веб-порталов, где можно найти подходящие курсы как для детей, так и для взрослых.