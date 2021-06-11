Над площадью Вабадузе пролетят вертолеты Великобритании

Полет является жестом благодарности британских военнослужащих за прием, оказанный им в Эстонии , помимо этого он демонстрирует крепость союзнических взаимоотношений между странами.

Вертолеты Великобритании прибыли в страну для участия в учениях ”Весенний шторм” и отработки взаимодействия с боевой группой НАТО и Силами обороны в середине мая. Они покинут Эстонию в конце июня.