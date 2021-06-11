11.06.2021, 14:06
Над площадью Вабадузе пролетят вертолеты Великобритании(22)
Kaitseministeerium
В субботу, 12 июня, в случае подходящей погоды и приемлемой облачности в 11 часов над площадью Вабадузе в Таллинне состоится пролет двух пар вертолетов сухопутных сил Великобритании AH-64D Apache и AW159 Wildcat.
Полет является жестом благодарности британских военнослужащих за прием, оказанный им в Эстонии, помимо этого он демонстрирует крепость союзнических взаимоотношений между странами.
Вертолеты Великобритании прибыли в страну для участия в учениях ”Весенний шторм” и отработки взаимодействия с боевой группой НАТО и Силами обороны в середине мая. Они покинут Эстонию в конце июня.